На тюменской трассе в лобовом столкновении фур погибли два человека

В результате аварии погибли оба водителя, пассажир в тяжелом состоянии
На трассе в Бердюжском районе (Тюменская область) столкнулись два большегруза, которые двигались навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя погибли, один пассажир в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«В Бердюжском районе на 513 км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Погибли оба водителя, один пассажир в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
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