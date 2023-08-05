05 августа 2023
04 августа 2023

На тюменской трассе в лобовом столкновении фур погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
В результате аварии погибли оба водителя, пассажир в тяжелом состоянии Фото:

На трассе в Бердюжском районе (Тюменская область) столкнулись два большегруза, которые двигались навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя погибли, один пассажир в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«В Бердюжском районе на 513 км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Погибли оба водителя, один пассажир в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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На трассе в Бердюжском районе (Тюменская область) столкнулись два большегруза, которые двигались навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя погибли, один пассажир в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «В Бердюжском районе на 513 км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Погибли оба водителя, один пассажир в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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