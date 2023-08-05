На тюменской трассе в лобовом столкновении фур погибли два человека

06 августа 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

В результате аварии погибли оба водителя, пассажир в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе в Бердюжском районе (Тюменская область) столкнулись два большегруза, которые двигались навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя погибли, один пассажир в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «В Бердюжском районе на 513 км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Погибли оба водителя, один пассажир в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

На трассе в Бердюжском районе (Тюменская область) столкнулись два большегруза, которые двигались навстречу друг другу. В результате ДТП оба водителя погибли, один пассажир в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «В Бердюжском районе на 513 км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. Погибли оба водителя, один пассажир в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.