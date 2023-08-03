Свергнутый президент Нигера Базум попросил США вернуть прежнюю власть

04 августа 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Мохамед Базум попросил США вернуть конституционный порядок в Нигере Фото: Георгий Бергал © URA.RU Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил США и все остальное мировое сообщество вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране. Об этом он написал в статье американского издания. «В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок», — написал Мохамед Базум в статье американской газеты The Washington Post. По его мнению, это единственный способ вместе сражаться против терроризма и бедности, борясь за демократический плюрализм и уважение верховенства закона. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Также была приостановлена работа учреждений. Агентство URA.RU собрало всю информацию о перевороте в африканской республике.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил США и все остальное мировое сообщество вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране. Об этом он написал в статье американского издания. «В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок», — написал Мохамед Базум в статье американской газеты The Washington Post. По его мнению, это единственный способ вместе сражаться против терроризма и бедности, борясь за демократический плюрализм и уважение верховенства закона. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста в результате государственного переворота. Границы страны были закрыты, установлен комендантский час. Также была приостановлена работа учреждений. Агентство URA.RU собрало всю информацию о перевороте в африканской республике.