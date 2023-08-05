05 августа 2023
04 августа 2023

В свердловском городе открылась выставка песчаных фигур. Фото

В Камышлове открылся 11-й фестиваль песчаных фигур
© Служба новостей «URA.RU»
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На выставке представлены уникальные фигуры из песка (фото из архива) Фото:

В городе Камышлове (Свердловская область) открылся фестиваль песчаных фигур. Выставка проходит в 11-й раз и приурочена к юбилею города.

«Тема фестиваля в этом году: „Культуры и обычаи родного края“. Всего приняло участие 25 человек. Это учащиеся и педагоги детской художественной школы Екатеринбурга и Камышлова, студенты Камышловского педагогического колледжа, студенты РГППУ, УрГАХА», — рассказал «ВКонтакте» глава Камышловского округа Алексей Половников.

Половников отметил, что каждая фигура особенная и находится под отдельным шатром, который укрывает их от солнца и непогоды. «Каждая работа уникальна. Обязательно посетите выставку, она будет работать каждый день, пока не выпадет снег», — добавил глава.

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В городе Камышлове (Свердловская область) открылся фестиваль песчаных фигур. Выставка проходит в 11-й раз и приурочена к юбилею города. «Тема фестиваля в этом году: „Культуры и обычаи родного края“. Всего приняло участие 25 человек. Это учащиеся и педагоги детской художественной школы Екатеринбурга и Камышлова, студенты Камышловского педагогического колледжа, студенты РГППУ, УрГАХА», — рассказал «ВКонтакте» глава Камышловского округа Алексей Половников. Половников отметил, что каждая фигура особенная и находится под отдельным шатром, который укрывает их от солнца и непогоды. «Каждая работа уникальна. Обязательно посетите выставку, она будет работать каждый день, пока не выпадет снег», — добавил глава.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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