В городе Камышлове (Свердловская область) открылся фестиваль песчаных фигур. Выставка проходит в 11-й раз и приурочена к юбилею города.
«Тема фестиваля в этом году: „Культуры и обычаи родного края“. Всего приняло участие 25 человек. Это учащиеся и педагоги детской художественной школы Екатеринбурга и Камышлова, студенты Камышловского педагогического колледжа, студенты РГППУ, УрГАХА», — рассказал «ВКонтакте» глава Камышловского округа Алексей Половников.
Половников отметил, что каждая фигура особенная и находится под отдельным шатром, который укрывает их от солнца и непогоды. «Каждая работа уникальна. Обязательно посетите выставку, она будет работать каждый день, пока не выпадет снег», — добавил глава.
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