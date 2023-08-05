В России выросли цены на вторичное жилье

06 августа 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

До конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья может подняться еще на 3—5% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость недвижимости на вторичном рынке с начала 2023 года увеличилась на 10%. Объясняется это повышенным спросом на данный вид жилья. Новость по теме Когда лучше покупать квартиру. Инфографика «Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала 2023 года выросла на 10—12%», — передают слова гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой «Известия». Участники рынка недвижимости объясняют это повышенным спросом на вторичном рынке. Из-за роста цен на ремонт люди стали чаще выбирать готовое жилье. В 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, в 2021-м — на 33,6%. Ожидается, что до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья может подняться еще на 3—5%, пишет газета. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в первые с прошлого года было зафиксировано снижение стоимости жилья в новостройках на 1%. Падение цен эксперты связывают с ростом конкуренции. Ожидается, что квартиры в новых домах продолжат дешеветь до декабря текущего года.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке с начала 2023 года увеличилась на 10%. Объясняется это повышенным спросом на данный вид жилья. «Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала 2023 года выросла на 10—12%», — передают слова гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой «Известия». Участники рынка недвижимости объясняют это повышенным спросом на вторичном рынке. Из-за роста цен на ремонт люди стали чаще выбирать готовое жилье. В 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, в 2021-м — на 33,6%. Ожидается, что до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья может подняться еще на 3—5%, пишет газета. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в первые с прошлого года было зафиксировано снижение стоимости жилья в новостройках на 1%. Падение цен эксперты связывают с ростом конкуренции. Ожидается, что квартиры в новых домах продолжат дешеветь до декабря текущего года.