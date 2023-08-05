05 августа 2023

В России выросли цены на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья может подняться еще на 3—5% Фото:

Стоимость недвижимости на вторичном рынке с начала 2023 года увеличилась на 10%. Объясняется это повышенным спросом на данный вид жилья.

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«Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала 2023 года выросла на 10—12%», — передают слова гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой «Известия». Участники рынка недвижимости объясняют это повышенным спросом на вторичном рынке.

Из-за роста цен на ремонт люди стали чаще выбирать готовое жилье. В 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, в 2021-м — на 33,6%. Ожидается, что до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья может подняться еще на 3—5%, пишет газета.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне в первые с прошлого года было зафиксировано снижение стоимости жилья в новостройках на 1%. Падение цен эксперты связывают с ростом конкуренции. Ожидается, что квартиры в новых домах продолжат дешеветь до декабря текущего года.

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Стоимость недвижимости на вторичном рынке с начала 2023 года увеличилась на 10%. Объясняется это повышенным спросом на данный вид жилья. «Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала 2023 года выросла на 10—12%», — передают слова гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой «Известия». Участники рынка недвижимости объясняют это повышенным спросом на вторичном рынке. Из-за роста цен на ремонт люди стали чаще выбирать готовое жилье. В 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, в 2021-м — на 33,6%. Ожидается, что до конца 2023 года цена на квадратный метр вторичного жилья может подняться еще на 3—5%, пишет газета. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в первые с прошлого года было зафиксировано снижение стоимости жилья в новостройках на 1%. Падение цен эксперты связывают с ростом конкуренции. Ожидается, что квартиры в новых домах продолжат дешеветь до декабря текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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