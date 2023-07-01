В России впервые за год упали цены на новостройки

02 июля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что отрицательная динамика цен на новостройки сохранится до конца года Фото: Размик Закарян © URA.RU В июне впервые с прошлого лета в России зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Аналитические данные озвучили эксперты. «За последний месяц средняя стоимость квадратного метра новостроек по России снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года», — сообщил «Известиям» директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Слова эксперта подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Она сказала, что в мегаполисах на новостройки цена за квадратный метр упала в пределах 1%. Зайцев уточнил, что максимальное уменьшение стоимости отмечено в Москве (—0,8%), Перми (—0,7%), Казани (—0,5%), Краснодаре (—0,4%) и Тюмени (—0,3%). С точки зрения экспертов, падение цен связано с ростом конкуренции на рынке недвижимости. Они полагают, что отрицательная динамика цен на новостройки может сохраниться до конца года. Ранее сообщалось, что в России на 15% упали цены на арендное жилье. Эксперты считают, что это связано со снижением спроса и увеличением предложения на рынке недвижимости.

В июне впервые с прошлого лета в России зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Аналитические данные озвучили эксперты. «За последний месяц средняя стоимость квадратного метра новостроек по России снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года», — сообщил «Известиям» директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Слова эксперта подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Она сказала, что в мегаполисах на новостройки цена за квадратный метр упала в пределах 1%. Зайцев уточнил, что максимальное уменьшение стоимости отмечено в Москве (—0,8%), Перми (—0,7%), Казани (—0,5%), Краснодаре (—0,4%) и Тюмени (—0,3%). С точки зрения экспертов, падение цен связано с ростом конкуренции на рынке недвижимости. Они полагают, что отрицательная динамика цен на новостройки может сохраниться до конца года. Ранее сообщалось, что в России на 15% упали цены на арендное жилье. Эксперты считают, что это связано со снижением спроса и увеличением предложения на рынке недвижимости.