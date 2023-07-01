01 июля 2023

В России впервые за год упали цены на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, жилой дом, ипотека, жилье, новостройка
Эксперты считают, что отрицательная динамика цен на новостройки сохранится до конца года Фото:

В июне впервые с прошлого лета в России зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Аналитические данные озвучили эксперты.

«За последний месяц средняя стоимость квадратного метра новостроек по России снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года», — сообщил «Известиям» директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Слова эксперта подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Она сказала, что в мегаполисах на новостройки цена за квадратный метр упала в пределах 1%.

Зайцев уточнил, что максимальное уменьшение стоимости отмечено в Москве (—0,8%), Перми (—0,7%), Казани (—0,5%), Краснодаре (—0,4%) и Тюмени (—0,3%). С точки зрения экспертов, падение цен связано с ростом конкуренции на рынке недвижимости. Они полагают, что отрицательная динамика цен на новостройки может сохраниться до конца года.

Ранее сообщалось, что в России на 15% упали цены на арендное жилье. Эксперты считают, что это связано со снижением спроса и увеличением предложения на рынке недвижимости.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июне впервые с прошлого лета в России зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Аналитические данные озвучили эксперты. «За последний месяц средняя стоимость квадратного метра новостроек по России снизилась на 0,5% — падение произошло впервые с лета 2022 года», — сообщил «Известиям» директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Слова эксперта подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Она сказала, что в мегаполисах на новостройки цена за квадратный метр упала в пределах 1%. Зайцев уточнил, что максимальное уменьшение стоимости отмечено в Москве (—0,8%), Перми (—0,7%), Казани (—0,5%), Краснодаре (—0,4%) и Тюмени (—0,3%). С точки зрения экспертов, падение цен связано с ростом конкуренции на рынке недвижимости. Они полагают, что отрицательная динамика цен на новостройки может сохраниться до конца года. Ранее сообщалось, что в России на 15% упали цены на арендное жилье. Эксперты считают, что это связано со снижением спроса и увеличением предложения на рынке недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...