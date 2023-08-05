05 августа 2023
04 августа 2023

В Перми мотоциклист убежал с места ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
Мотоциклист покинул место происшествия, рассказали очевидцы Фото:

В Перми мотоциклист, попавший в аварию, убежал с места происшествия. Очевидцы предположили, что именно он был виновником ДТП.

«Авария в Нагорном. Мотоциклист убежал с места ДТП», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Его с травмами доставили в больницу, при этом водитель легковой машины не пострадал.

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В Перми мотоциклист, попавший в аварию, убежал с места происшествия. Очевидцы предположили, что именно он был виновником ДТП. «Авария в Нагорном. Мотоциклист убежал с места ДТП», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Его с травмами доставили в больницу, при этом водитель легковой машины не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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