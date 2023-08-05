Мотоциклист покинул место происшествия, рассказали очевидцы
В Перми мотоциклист, попавший в аварию, убежал с места происшествия. Очевидцы предположили, что именно он был виновником ДТП.
«Авария в Нагорном. Мотоциклист убежал с места ДТП», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Его с травмами доставили в больницу, при этом водитель легковой машины не пострадал.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.