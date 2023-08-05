В Перми мотоциклист убежал с места ДТП. Видео

06 августа 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Мотоциклист покинул место происшествия, рассказали очевидцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми мотоциклист, попавший в аварию, убежал с места происшествия. Очевидцы предположили, что именно он был виновником ДТП. «Авария в Нагорном. Мотоциклист убежал с места ДТП», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Его с травмами доставили в больницу, при этом водитель легковой машины не пострадал.

В Перми мотоциклист, попавший в аварию, убежал с места происшествия. Очевидцы предположили, что именно он был виновником ДТП. «Авария в Нагорном. Мотоциклист убежал с места ДТП», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в одном из дворов прикамской столицы мотоциклист врезался в автомобиль. Его с травмами доставили в больницу, при этом водитель легковой машины не пострадал.