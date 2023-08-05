Центр Екатеринбурга перекрыли ради спортсменов

В центре города проходит марафон «Европа-Азия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который проходит уже в восьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

«В Екатеринбурге 6 августа состоится VIII марафон „Европа-Азия“. Из-за него до вечера будут перекрыты улицы», — пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В городе перекрыты следующие улицы:

нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи;

проспект Ленина — от Карла Либкнехта до Восточной;

четная сторона улицы Восточная — от Первомайской до проспекта Ленина;

Карла Либкнехта — от Малышева до Шевченко;

Николая Никонова — от Царской до Карла Либкнехта;

Свердлова — от Шевченко до Челюскинцев;

улица Царская — от Николая Никонова до Толмачева;

улица Пушкина — от проспекта Ленина до Малышева;

улица Толмачева — от Царской до Ленина;

проспект Ленина — от Хохрякова до Карла Либкнехта;

улица 8 Марта — от Бориса Ельцина до Малышева;

улица Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта.

Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019-м число участников на всех дистанциях достигло восьми тысяч человек со всех уголков России. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга.