Центр Екатеринбурга перекрыли ради спортсменов

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который проходит уже в восьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.
«В Екатеринбурге 6 августа состоится VIII марафон „Европа-Азия“. Из-за него до вечера будут перекрыты улицы», — пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В городе перекрыты следующие улицы:
- нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи;
- проспект Ленина — от Карла Либкнехта до Восточной;
- четная сторона улицы Восточная — от Первомайской до проспекта Ленина;
- Карла Либкнехта — от Малышева до Шевченко;
- Николая Никонова — от Царской до Карла Либкнехта;
- Свердлова — от Шевченко до Челюскинцев;
- улица Царская — от Николая Никонова до Толмачева;
- улица Пушкина — от проспекта Ленина до Малышева;
- улица Толмачева — от Царской до Ленина;
- проспект Ленина — от Хохрякова до Карла Либкнехта;
- улица 8 Марта — от Бориса Ельцина до Малышева;
- улица Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта.
Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019-м число участников на всех дистанциях достигло восьми тысяч человек со всех уголков России. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга.
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