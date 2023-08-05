05 августа 2023

Центр Екатеринбурга перекрыли ради спортсменов

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Марафон "Европа-Азия"-2016. Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, массовый спорт, бег, здоровый образ жизни
В центре города проходит марафон «Европа-Азия» Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который проходит уже в восьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

«В Екатеринбурге 6 августа состоится VIII марафон „Европа-Азия“. Из-за него до вечера будут перекрыты улицы», — пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В городе перекрыты следующие улицы:

  • нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи;
  • проспект Ленина — от Карла Либкнехта до Восточной;
  • четная сторона улицы Восточная — от Первомайской до проспекта Ленина;
  • Карла Либкнехта — от Малышева до Шевченко;
  • Николая Никонова — от Царской до Карла Либкнехта;
  • Свердлова — от Шевченко до Челюскинцев;
  • улица Царская — от Николая Никонова до Толмачева;
  • улица Пушкина — от проспекта Ленина до Малышева;
  • улица Толмачева — от Царской до Ленина;
  • проспект Ленина — от Хохрякова до Карла Либкнехта;
  • улица 8 Марта — от Бориса Ельцина до Малышева;
  • улица Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта.

Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019-м число участников на всех дистанциях достигло восьми тысяч человек со всех уголков России. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга.

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Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который проходит уже в восьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы. «В Екатеринбурге 6 августа состоится VIII марафон „Европа-Азия“. Из-за него до вечера будут перекрыты улицы», — пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. В городе перекрыты следующие улицы: Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019-м число участников на всех дистанциях достигло восьми тысяч человек со всех уголков России. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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