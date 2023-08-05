05 августа 2023
04 августа 2023

Губернатор Моор отметил вклад железнодорожников в регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр, инаугурация моор
Губернатор Моор отметил изменения региона за последние годы Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что благодаря железнодорожникам в регионе развивается туризм. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Специалисты отрасли активно участвуют и в развитии туризма. Ровно пять лет назад впервые вышел на пути пригородный поезд Тюмень — Тобольск, оформленный в стиле проекта „Императорский маршрут“. Теперь он перевозит более 100 тысяч пассажиров ежегодно», — передал слова Александр Моор инфоцентр в telegram-канале.

В 2022 году в Тюмени закончили строительство современного надземного перехода на железнодорожном вокзале. Сейчас в городе ведется крупное строительство зданий комплекса учебного центра Тюменской детской железной дороги. Первый корпус появился еще в 2021 году, отметил губернатор Тюменской области.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что благодаря железнодорожникам в регионе развивается туризм. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Специалисты отрасли активно участвуют и в развитии туризма. Ровно пять лет назад впервые вышел на пути пригородный поезд Тюмень — Тобольск, оформленный в стиле проекта „Императорский маршрут“. Теперь он перевозит более 100 тысяч пассажиров ежегодно», — передал слова Александр Моор инфоцентр в telegram-канале. В 2022 году в Тюмени закончили строительство современного надземного перехода на железнодорожном вокзале. Сейчас в городе ведется крупное строительство зданий комплекса учебного центра Тюменской детской железной дороги. Первый корпус появился еще в 2021 году, отметил губернатор Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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