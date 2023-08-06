В Забайкальском крае компания молодежи жестоко избила ветерана СВО

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Ветеран лишился ногу в бою на спецоперации Фото:

В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова разобраться в ситуации.

Telegram-канал «РосгVардеец» сообщает, что ветерана избили 5 августа. По данным канала, в полиции пообещали привлечь избивавших к ответственности. На происшествие отреагировал Хинштейн. «Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в telegram-канале.

Молодые люди повздорили с бывшими военными. Двое из компании набросились на инвалида, начали его избивать и пинать ногами. Другой бывший участник СВО пытался защитить товарища. После драки агрессоры повредили авто участников ветеранов, сообщает telegram-канал «Царьград ТВ». По данным канала, в компании было шесть человек, включая девушек.

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В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова разобраться в ситуации. Telegram-канал «РосгVардеец» сообщает, что ветерана избили 5 августа. По данным канала, в полиции пообещали привлечь избивавших к ответственности. На происшествие отреагировал Хинштейн. «Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в telegram-канале. Молодые люди повздорили с бывшими военными. Двое из компании набросились на инвалида, начали его избивать и пинать ногами. Другой бывший участник СВО пытался защитить товарища. После драки агрессоры повредили авто участников ветеранов, сообщает telegram-канал «Царьград ТВ». По данным канала, в компании было шесть человек, включая девушек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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