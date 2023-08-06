В Забайкальском крае компания молодежи жестоко избила ветерана СВО

В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова разобраться в ситуации.
Telegram-канал «РосгVардеец» сообщает, что ветерана избили 5 августа. По данным канала, в полиции пообещали привлечь избивавших к ответственности. На происшествие отреагировал Хинштейн. «Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в
Молодые люди повздорили с бывшими военными. Двое из компании набросились на инвалида, начали его избивать и пинать ногами. Другой бывший участник СВО пытался защитить товарища. После драки агрессоры повредили авто участников ветеранов, сообщает telegram-канал «Царьград ТВ». По данным канала, в компании было шесть человек, включая девушек.
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