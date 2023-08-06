В Забайкальском крае компания молодежи жестоко избила ветерана СВО

06 августа 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Ветеран лишился ногу в бою на спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова разобраться в ситуации. Telegram-канал «РосгVардеец» сообщает, что ветерана избили 5 августа. По данным канала, в полиции пообещали привлечь избивавших к ответственности. На происшествие отреагировал Хинштейн. «Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в telegram-канале .



Молодые люди повздорили с бывшими военными. Двое из компании набросились на инвалида, начали его избивать и пинать ногами. Другой бывший участник СВО пытался защитить товарища. После драки агрессоры повредили авто участников ветеранов, сообщает telegram-канал «Царьград ТВ». По данным канала, в компании было шесть человек, включая девушек.

В Нерчинско-Заводской районе Забайкальского края компания молодежи жестоко избила ветерана спецоперации на Украине, который лишился ноги в бою. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова разобраться в ситуации. Telegram-канал «РосгVардеец» сообщает, что ветерана избили 5 августа. По данным канала, в полиции пообещали привлечь избивавших к ответственности. На происшествие отреагировал Хинштейн. «Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в telegram-канале. Молодые люди повздорили с бывшими военными. Двое из компании набросились на инвалида, начали его избивать и пинать ногами. Другой бывший участник СВО пытался защитить товарища. После драки агрессоры повредили авто участников ветеранов, сообщает telegram-канал «Царьград ТВ». По данным канала, в компании было шесть человек, включая девушек.