На челябинской трассе грузовик на ходу потерял прицеп. Фото 06 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + Прицеп въехал в дорожное ограждение (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом грузовик на ходу потерял прицеп. Тот вылетел с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 1585-м километре трассы Москва-Челябинск у грузового автомобиля отцепился прицеп. Он повредил дорожное ограждение. Предпринимаются меры, чтобы убрать прицеп с места ДТП», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пишут в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск», что грузовик ехал по спуску от Сима в сторону Челябинска. Из-за аварии на трассе затруднено движение. Паблик «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом грузовик на ходу потерял прицеп. Тот вылетел с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 1585-м километре трассы Москва-Челябинск у грузового автомобиля отцепился прицеп. Он повредил дорожное ограждение. Предпринимаются меры, чтобы убрать прицеп с места ДТП», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пишут в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск», что грузовик ехал по спуску от Сима в сторону Челябинска. Из-за аварии на трассе затруднено движение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям