05 августа 2023
04 августа 2023

На челябинской трассе грузовик на ходу потерял прицеп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, пробил ограждение, авария
Прицеп въехал в дорожное ограждение (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом грузовик на ходу потерял прицеп. Тот вылетел с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«На 1585-м километре трассы Москва-Челябинск у грузового автомобиля отцепился прицеп. Он повредил дорожное ограждение. Предпринимаются меры, чтобы убрать прицеп с места ДТП», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы пишут в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск», что грузовик ехал по спуску от Сима в сторону Челябинска. Из-за аварии на трассе затруднено движение.

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В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом грузовик на ходу потерял прицеп. Тот вылетел с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 1585-м километре трассы Москва-Челябинск у грузового автомобиля отцепился прицеп. Он повредил дорожное ограждение. Предпринимаются меры, чтобы убрать прицеп с места ДТП», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пишут в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск», что грузовик ехал по спуску от Сима в сторону Челябинска. Из-за аварии на трассе затруднено движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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