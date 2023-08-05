В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом грузовик на ходу потерял прицеп. Тот вылетел с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
«На 1585-м километре трассы Москва-Челябинск у грузового автомобиля отцепился прицеп. Он повредил дорожное ограждение. Предпринимаются меры, чтобы убрать прицеп с места ДТП», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы пишут в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск», что грузовик ехал по спуску от Сима в сторону Челябинска. Из-за аварии на трассе затруднено движение.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.