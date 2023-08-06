IT-эксперт предупредил об опасности нового вида оплаты улыбкой

IT-эксперт Жижанков заявил об опасности оплаты покупок с помощью улыбки

07 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Низкий уровень защиты может привести к краже биометрических данных, сказал Александр Жижанков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники могут использовать видео и фото, чтобы воспользоваться чужими счетами для оплаты с помощью улыбки. Об этом сообщил URA.RU руководитель направления разработки информационных систем и бизнес- приложений IT-компании CESCA Александр Жижанков. «Биометрические системы, основанные на распознавании улыбки, могут быть менее точными по сравнению с другими формами биометрии, такими как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки. Такие системы могут тормозить и долго обрабатывать информацию, что может привести к ошибкам при определении правильности улыбки. Следует помнить о возможности манипуляции системой. Улыбку можно легко подделать с помощью фотографии или видеозаписи, что создает уязвимость для злоумышленников, желающих обмануть систему оплаты», — сказал Александр Жижанков. Он отметил, что есть риск кражи биометрических данных. «Безопасность данных также остается важным аспектом. Если они недостаточно защищены, они могут быть скомпрометированы, что создаст серьезные проблемы для пользователей. Сбор и хранение биометрических данных вызывают этические вопросы относительно приватности и контроля. Недостаток явного согласия или надлежащего регулирования использования биометрической оплаты по улыбке может привести к недовольству и возможным правовым последствиям. Важно обеспечить прозрачность и согласие пользователей на использование этих данных», — объяснил эксперт. Ранее X5 Group и «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки в 4100 магазинах. Для этого не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники могут использовать видео и фото, чтобы воспользоваться чужими счетами для оплаты с помощью улыбки. Об этом сообщил URA.RU руководитель направления разработки информационных систем и бизнес- приложений IT-компании CESCA Александр Жижанков. «Биометрические системы, основанные на распознавании улыбки, могут быть менее точными по сравнению с другими формами биометрии, такими как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки. Такие системы могут тормозить и долго обрабатывать информацию, что может привести к ошибкам при определении правильности улыбки. Следует помнить о возможности манипуляции системой. Улыбку можно легко подделать с помощью фотографии или видеозаписи, что создает уязвимость для злоумышленников, желающих обмануть систему оплаты», — сказал Александр Жижанков. Он отметил, что есть риск кражи биометрических данных. «Безопасность данных также остается важным аспектом. Если они недостаточно защищены, они могут быть скомпрометированы, что создаст серьезные проблемы для пользователей. Сбор и хранение биометрических данных вызывают этические вопросы относительно приватности и контроля. Недостаток явного согласия или надлежащего регулирования использования биометрической оплаты по улыбке может привести к недовольству и возможным правовым последствиям. Важно обеспечить прозрачность и согласие пользователей на использование этих данных», — объяснил эксперт. Ранее X5 Group и «Сбер» запустили сервис оплаты с помощью улыбки в 4100 магазинах. Для этого не нужно держать под рукой банковскую карту или мобильный телефон.