05 августа 2023

Перевернутая в ДТП фура заблокировала трассу в Челябинской области. Фото

Трасса М5 в Челябинской области оказалась перекрыта из-за ДТП с фурой
© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс, дорога
Фура перевернулась на трассе М5 «Урал» (фото из архива) Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области фура попала в аварию, из-за чего оказалась заблокирована трасса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«На 1657-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Катав-Ивановского района движение перекрыто в обе стороны из-за ДТП. На месте работают экипажи ДПС», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото с места ДТП, фура столкнулась с тягачом. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области фура попала в аварию, из-за чего оказалась заблокирована трасса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «На 1657-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Катав-Ивановского района движение перекрыто в обе стороны из-за ДТП. На месте работают экипажи ДПС», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото с места ДТП, фура столкнулась с тягачом. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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