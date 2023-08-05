Фура перевернулась на трассе М5 «Урал» (фото из архива)
В Катав-Ивановском районе Челябинской области фура попала в аварию, из-за чего оказалась заблокирована трасса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.
«На 1657-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Катав-Ивановского района движение перекрыто в обе стороны из-за ДТП. На месте работают экипажи ДПС», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото с места ДТП, фура столкнулась с тягачом. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута.
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