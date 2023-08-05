Перевернутая в ДТП фура заблокировала трассу в Челябинской области. Фото

Трасса М5 в Челябинской области оказалась перекрыта из-за ДТП с фурой

06 августа 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Фура перевернулась на трассе М5 «Урал» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области фура попала в аварию, из-за чего оказалась заблокирована трасса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «На 1657-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Катав-Ивановского района движение перекрыто в обе стороны из-за ДТП. На месте работают экипажи ДПС», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото с места ДТП, фура столкнулась с тягачом. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута. УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области

В Катав-Ивановском районе Челябинской области фура попала в аварию, из-за чего оказалась заблокирована трасса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «На 1657-м километре автодороги М5 „Урал“ на территории Катав-Ивановского района движение перекрыто в обе стороны из-за ДТП. На месте работают экипажи ДПС», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото с места ДТП, фура столкнулась с тягачом. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при выборе маршрута.