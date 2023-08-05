В Кургане на Дне города выступит певица Зара
В Кургане на Дне города будет петь Зара, которая выступала вместе с Shaman (Ярослав Дронов). Об этом певица сообщила в соцсети.
«Ближайшие концерты и выступления: 19 августа Курган. День города», — написала Зара на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Зара пела на концерте вместе с Shaman песню «Встанем».
На День города в Курган также приедет выступать творческий коллектив Filatov & Karas. Артисты опубликовали график выступления в соцсети «ВКонтакте».
Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что девизом Дня города станут слова «Мой город — моя страна!». Празднование пройдет 19 августа на площади имени Ленина.
Певица Зара выступит на Дне города в Кургане
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