05 августа 2023
04 августа 2023

В Кургане на Дне города выступит артистка, певшая с Shaman. Фото

В Кургане на Дне города выступит певица Зара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым." в честь 4-ой годовщины присоединения Крыма. Москва, концерт, сцена, зара, выступление
В Кургане на Дне города выступит певица Зара Фото:

В Кургане на Дне города будет петь Зара, которая выступала вместе с Shaman (Ярослав Дронов). Об этом певица сообщила в соцсети.

«Ближайшие концерты и выступления: 19 августа Курган. День города», — написала Зара на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Зара пела на концерте вместе с Shaman песню «Встанем».

На День города в Курган также приедет выступать творческий коллектив Filatov & Karas. Артисты опубликовали график выступления в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что девизом Дня города станут слова «Мой город — моя страна!». Празднование пройдет 19 августа на площади имени Ленина.

Певица Зара выступит на Дне города в Кургане
Певица Зара выступит на Дне города в Кургане
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на Дне города будет петь Зара, которая выступала вместе с Shaman (Ярослав Дронов). Об этом певица сообщила в соцсети. «Ближайшие концерты и выступления: 19 августа Курган. День города», — написала Зара на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Зара пела на концерте вместе с Shaman песню «Встанем». На День города в Курган также приедет выступать творческий коллектив Filatov & Karas. Артисты опубликовали график выступления в соцсети «ВКонтакте». Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что девизом Дня города станут слова «Мой город — моя страна!». Празднование пройдет 19 августа на площади имени Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...