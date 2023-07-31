31 июля 2023

Курганская мэрия раскрыла, как пройдет День города

Глава Кургана Ситникова: сейчас дорабатываются детали праздника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный салют. Курган , салют, фейерверк, день города, праздничный салют
День города пройдет 19 августа Фото:

День Города в Кургане пройдет 19 августа на площади имени Ленина. На данный момент выбран девиз и дорабатываются детали праздника, сообщила мэр города Елена Ситникова.

«День города пройдет 19 августа. Девиз праздника: „Мой город — моя страна!“. На расширенном собрании оргкомитета обсудили концепцию, работу праздничных площадок, украшения города. Сейчас дорабатываем детали», — написала Ситникова в своем telegram-канале.

День города будет проходить на площади имени Ленина. Также, как сообщила Ситникова, праздничные площадки планируется организовать в Городском саду, на Троицкой площади, в ЦПКиО и Детском парке.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
День Города в Кургане пройдет 19 августа на площади имени Ленина. На данный момент выбран девиз и дорабатываются детали праздника, сообщила мэр города Елена Ситникова. «День города пройдет 19 августа. Девиз праздника: „Мой город — моя страна!“. На расширенном собрании оргкомитета обсудили концепцию, работу праздничных площадок, украшения города. Сейчас дорабатываем детали», — написала Ситникова в своем telegram-канале. День города будет проходить на площади имени Ленина. Также, как сообщила Ситникова, праздничные площадки планируется организовать в Городском саду, на Троицкой площади, в ЦПКиО и Детском парке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...