Курганская мэрия раскрыла, как пройдет День города

Глава Кургана Ситникова: сейчас дорабатываются детали праздника

01 августа 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

День города пройдет 19 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU День Города в Кургане пройдет 19 августа на площади имени Ленина. На данный момент выбран девиз и дорабатываются детали праздника, сообщила мэр города Елена Ситникова. «День города пройдет 19 августа. Девиз праздника: „Мой город — моя страна!“. На расширенном собрании оргкомитета обсудили концепцию, работу праздничных площадок, украшения города. Сейчас дорабатываем детали», — написала Ситникова в своем telegram-канале. День города будет проходить на площади имени Ленина. Также, как сообщила Ситникова, праздничные площадки планируется организовать в Городском саду, на Троицкой площади, в ЦПКиО и Детском парке.

День Города в Кургане пройдет 19 августа на площади имени Ленина. На данный момент выбран девиз и дорабатываются детали праздника, сообщила мэр города Елена Ситникова. «День города пройдет 19 августа. Девиз праздника: „Мой город — моя страна!“. На расширенном собрании оргкомитета обсудили концепцию, работу праздничных площадок, украшения города. Сейчас дорабатываем детали», — написала Ситникова в своем telegram-канале. День города будет проходить на площади имени Ленина. Также, как сообщила Ситникова, праздничные площадки планируется организовать в Городском саду, на Троицкой площади, в ЦПКиО и Детском парке.