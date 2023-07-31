Курганская мэрия раскрыла, как пройдет День города

День города пройдет 19 августа
День Города в Кургане пройдет 19 августа на площади имени Ленина. На данный момент выбран девиз и дорабатываются детали праздника, сообщила мэр города Елена Ситникова.
«День города пройдет 19 августа. Девиз праздника: „Мой город — моя страна!“. На расширенном собрании оргкомитета обсудили концепцию, работу праздничных площадок, украшения города. Сейчас дорабатываем детали», — написала Ситникова в своем telegram-канале.
День города будет проходить на площади имени Ленина. Также, как сообщила Ситникова, праздничные площадки планируется организовать в Городском саду, на Троицкой площади, в ЦПКиО и Детском парке.
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