05 августа 2023
04 августа 2023

Губернатор Моор рассказал, какие места стоит посетить в Тюменской области. Фото

Губернатор Моор: В Тюменской области нужно посетить термальные курорты
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Моор предложил гостям региона посетить термальные курорты Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что первым делом в Тюменской области нужно побывать Тюмени. Губернатор предложил посетить в городе термальные курорты, набережную, Цветной бульвар, а также пешеходную улицу Дзержинского. Об этом он написал в социальных сетях.

«Часто спрашивают, что в первую очередь посетить в Тюменской области. Во-первых, рекомендую столицу региона. В Тюмени вас ждет наше древнее море — термальные курорты заряжают здоровьем и энергией, помогают снять усталость и оздоровиться. И, конечно, стоит прогуляться по набережной, Цветному бульвару и пешеходной улице Дзержинского», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Также Александр Моор посоветовал в обязательном порядке съездить в Тобольск, который бережно хранит богатую историю, но в то же время развивает современные пространства. Если же кому-то захочется погрузиться в сибирский колорит, то стоит познакомиться с Ялуторовском. В «Ялуторовском остроге» постоянно проходят традиционные сибирские праздники, добавил губернатор Тюменской области.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что первым делом в Тюменской области нужно побывать Тюмени. Губернатор предложил посетить в городе термальные курорты, набережную, Цветной бульвар, а также пешеходную улицу Дзержинского. Об этом он написал в социальных сетях. «Часто спрашивают, что в первую очередь посетить в Тюменской области. Во-первых, рекомендую столицу региона. В Тюмени вас ждет наше древнее море — термальные курорты заряжают здоровьем и энергией, помогают снять усталость и оздоровиться. И, конечно, стоит прогуляться по набережной, Цветному бульвару и пешеходной улице Дзержинского», — написал губернатор в своем telegram-канале. Также Александр Моор посоветовал в обязательном порядке съездить в Тобольск, который бережно хранит богатую историю, но в то же время развивает современные пространства. Если же кому-то захочется погрузиться в сибирский колорит, то стоит познакомиться с Ялуторовском. В «Ялуторовском остроге» постоянно проходят традиционные сибирские праздники, добавил губернатор Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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