Губернатор Моор рассказал, какие места стоит посетить в Тюменской области. Фото

Губернатор Моор: В Тюменской области нужно посетить термальные курорты

06 августа 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор предложил гостям региона посетить термальные курорты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что первым делом в Тюменской области нужно побывать Тюмени. Губернатор предложил посетить в городе термальные курорты, набережную, Цветной бульвар, а также пешеходную улицу Дзержинского. Об этом он написал в социальных сетях. «Часто спрашивают, что в первую очередь посетить в Тюменской области. Во-первых, рекомендую столицу региона. В Тюмени вас ждет наше древнее море — термальные курорты заряжают здоровьем и энергией, помогают снять усталость и оздоровиться. И, конечно, стоит прогуляться по набережной, Цветному бульвару и пешеходной улице Дзержинского», — написал губернатор в своем telegram-канале. Также Александр Моор посоветовал в обязательном порядке съездить в Тобольск, который бережно хранит богатую историю, но в то же время развивает современные пространства. Если же кому-то захочется погрузиться в сибирский колорит, то стоит познакомиться с Ялуторовском. В «Ялуторовском остроге» постоянно проходят традиционные сибирские праздники, добавил губернатор Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что первым делом в Тюменской области нужно побывать Тюмени. Губернатор предложил посетить в городе термальные курорты, набережную, Цветной бульвар, а также пешеходную улицу Дзержинского. Об этом он написал в социальных сетях. «Часто спрашивают, что в первую очередь посетить в Тюменской области. Во-первых, рекомендую столицу региона. В Тюмени вас ждет наше древнее море — термальные курорты заряжают здоровьем и энергией, помогают снять усталость и оздоровиться. И, конечно, стоит прогуляться по набережной, Цветному бульвару и пешеходной улице Дзержинского», — написал губернатор в своем telegram-канале. Также Александр Моор посоветовал в обязательном порядке съездить в Тобольск, который бережно хранит богатую историю, но в то же время развивает современные пространства. Если же кому-то захочется погрузиться в сибирский колорит, то стоит познакомиться с Ялуторовском. В «Ялуторовском остроге» постоянно проходят традиционные сибирские праздники, добавил губернатор Тюменской области.