В Свердловской области за неделю 12 человек потерялись в лесах

06 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Пожилые свердловчане уходят в лес за грибами и теряются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников, заблудившихся в лесах Свердловской области. За минувшую неделю (с 31 июля по 6 августа) в регионе пропали 12 человек», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры рассказали, что одного из пропавших удалось найти. 72-летний мужчина из Березовского пропал 4 августа. Утром того дня он ушел за грибами вместе с друзьями, но отбился от них. Спасатели нашли мужчину в 22:20. Его искали 18 волонтеров.

В Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников, заблудившихся в лесах Свердловской области. За минувшую неделю (с 31 июля по 6 августа) в регионе пропали 12 человек», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры рассказали, что одного из пропавших удалось найти. 72-летний мужчина из Березовского пропал 4 августа. Утром того дня он ушел за грибами вместе с друзьями, но отбился от них. Спасатели нашли мужчину в 22:20. Его искали 18 волонтеров.