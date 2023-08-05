05 августа 2023

В Свердловской области за неделю 12 человек потерялись в лесах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, армия, лес, поход, лето, рюкзак, партизаны, вещмешок
Пожилые свердловчане уходят в лес за грибами и теряются Фото:

В Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников, заблудившихся в лесах Свердловской области. За минувшую неделю (с 31 июля по 6 августа) в регионе пропали 12 человек», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что одного из пропавших удалось найти. 72-летний мужчина из Березовского пропал 4 августа. Утром того дня он ушел за грибами вместе с друзьями, но отбился от них. Спасатели нашли мужчину в 22:20. Его искали 18 волонтеров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Вместе с количеством грибов растет и количество заявок на поиск грибников, заблудившихся в лесах Свердловской области. За минувшую неделю (с 31 июля по 6 августа) в регионе пропали 12 человек», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры рассказали, что одного из пропавших удалось найти. 72-летний мужчина из Березовского пропал 4 августа. Утром того дня он ушел за грибами вместе с друзьями, но отбился от них. Спасатели нашли мужчину в 22:20. Его искали 18 волонтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...