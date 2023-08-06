В Москве водитель насмерть сбил ребенка

06 августа 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний в результате инцидента скончался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель автомобиля в Москве насмерть сбил ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина, а затем скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок скончался», — передает сообщение пресс-службы МВД ТАСС. Там добавили, что инцидент произошел на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве. Виновник скрылся с места ДТП, он разыскивается московской полицией и ГИБДД. Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором передвигался разыскиваемый, заключили в МВД.

Водитель автомобиля в Москве насмерть сбил ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина, а затем скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок скончался», — передает сообщение пресс-службы МВД ТАСС. Там добавили, что инцидент произошел на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве. Виновник скрылся с места ДТП, он разыскивается московской полицией и ГИБДД. Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором передвигался разыскиваемый, заключили в МВД.