В Москве водитель насмерть сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт здания БСМП. Курган , машина скорой помощи, скорая помошь
Несовершеннолетний в результате инцидента скончался Фото:

Водитель автомобиля в Москве насмерть сбил ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина, а затем скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок скончался», — передает сообщение пресс-службы МВД ТАСС. Там добавили, что инцидент произошел на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве. Виновник скрылся с места ДТП, он разыскивается московской полицией и ГИБДД. Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором передвигался разыскиваемый, заключили в МВД.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель автомобиля в Москве насмерть сбил ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина, а затем скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего. Ребенок скончался», — передает сообщение пресс-службы МВД ТАСС. Там добавили, что инцидент произошел на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве. Виновник скрылся с места ДТП, он разыскивается московской полицией и ГИБДД. Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором передвигался разыскиваемый, заключили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...