Из Салехарда (ЯНАО) для бойцов батальонов «Ямал», «Россомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки в зону СВО. Об этом сообщает региональное отделение комитета семей воинов Отечества в соцсети.
«Бойцы батальонов „Ямал“, „Россомаха“ и „Кедр“ скоро получат гостинцы из дома. Прямиком из ямальской столицы им на грузовиках направлены 103 посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале общественной организации.
Для ямальских военнослужащих добровольцы отправили провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости. На передовую груз должен быть доставлен через 10 дней.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ направил в зону СВО около 170 тонн необходимой помощи. На передовую отправлена спецтехника, гуманитарный груз, вещи и продукты.
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