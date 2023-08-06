06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

Из ЯНАО отправлено более 100 посылок бойцам в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, помощь донбассу, посылки фронту
Из Салехарда отправлены посылки для бойцов батальонов «Ямал», «Россомаха» и «Кедр» Фото:

Из Салехарда (ЯНАО) для бойцов батальонов «Ямал», «Россомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки в зону СВО. Об этом сообщает региональное отделение комитета семей воинов Отечества в соцсети.

«Бойцы батальонов „Ямал“, „Россомаха“ и „Кедр“ скоро получат гостинцы из дома. Прямиком из ямальской столицы им на грузовиках направлены 103 посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале общественной организации.

Для ямальских военнослужащих добровольцы отправили провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости. На передовую груз должен быть доставлен через 10 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ направил в зону СВО около 170 тонн необходимой помощи. На передовую отправлена спецтехника, гуманитарный груз, вещи и продукты.

Груз отправляется из Салехарда в Новый Уренгой и затем поедет на передовую
Груз отправляется из Салехарда в Новый Уренгой и затем поедет на передовую

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Из Салехарда (ЯНАО) для бойцов батальонов «Ямал», «Россомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки в зону СВО. Об этом сообщает региональное отделение комитета семей воинов Отечества в соцсети. «Бойцы батальонов „Ямал“, „Россомаха“ и „Кедр“ скоро получат гостинцы из дома. Прямиком из ямальской столицы им на грузовиках направлены 103 посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале общественной организации. Для ямальских военнослужащих добровольцы отправили провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости. На передовую груз должен быть доставлен через 10 дней. Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ направил в зону СВО около 170 тонн необходимой помощи. На передовую отправлена спецтехника, гуманитарный груз, вещи и продукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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