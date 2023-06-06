Из ЯНАО отправили 170 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Из ЯНАО отправлено четыре фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ямало-Ненецкий автономный округ направил в зону СВО около 170 тонн необходимой помощи. Об этом рассказали в комитете семей воинов Отечества.
«Ямал уже отправил военнослужащим четыре фуры — это около 170 тонн спецтехники, гуманитарного груза, вещей и продуктов. Также налажена работа с добровольческим батальоном „Союз“ и планируется отправка дополнительной помощи в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей в трудоустройстве. Участник проекта сможет пройти обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся.
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