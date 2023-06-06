06 июня 2023
05 июня 2023

Из ЯНАО отправили 170 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, буква z, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция, зет
Из ЯНАО отправлено четыре фуры с гуманитарной помощью в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ямало-Ненецкий автономный округ направил в зону СВО около 170 тонн необходимой помощи. Об этом рассказали в комитете семей воинов Отечества.

«Ямал уже отправил военнослужащим четыре фуры — это около 170 тонн спецтехники, гуманитарного груза, вещей и продуктов. Также налажена работа с добровольческим батальоном „Союз“ и планируется отправка дополнительной помощи в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей в трудоустройстве. Участник проекта сможет пройти обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся.

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Ямало-Ненецкий автономный округ направил в зону СВО около 170 тонн необходимой помощи. Об этом рассказали в комитете семей воинов Отечества. «Ямал уже отправил военнослужащим четыре фуры — это около 170 тонн спецтехники, гуманитарного груза, вещей и продуктов. Также налажена работа с добровольческим батальоном „Союз“ и планируется отправка дополнительной помощи в ближайшее время», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО будут оказывать помощь ветеранам СВО и членам их семей в трудоустройстве. Участник проекта сможет пройти обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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