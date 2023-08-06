Gismeteo: ливни в Челябинске продлятся еще три дня. Скрин

07 августа 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Дождливая погода задержится в Челябинске до середины недели Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске ливни продлятся минимум до среды, 9 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео». «В Челябинске дождливая погода простоит еще как минимум три дня, до 9 августа. В понедельник, 7 августа, ожидаются ливни и гроза. Днем потеплеет до 23 градусов», — сообщают синоптики. 8 августа грозы не будет, но прогнозируется более сильный дождь, чем накануне. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса. В среду, 9 августа, будет идти небольшой дождь и потеплеет до +27 градусов. Ранее в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился на город в ночь на 2 августа. В самом Челябинске подтопленными оказались 13 участков улично-дорожной сети и 20 придомовых территорий. Больше всех от дождя пострадали жители Старокамышинска и Копейска, которые расположены около Челябинска. Вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения. Дожди в Челябинске должны прекратиться с 10 августа Скрин с сайта «Гисметео»

В Челябинске ливни продлятся минимум до среды, 9 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео». «В Челябинске дождливая погода простоит еще как минимум три дня, до 9 августа. В понедельник, 7 августа, ожидаются ливни и гроза. Днем потеплеет до 23 градусов», — сообщают синоптики. 8 августа грозы не будет, но прогнозируется более сильный дождь, чем накануне. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса. В среду, 9 августа, будет идти небольшой дождь и потеплеет до +27 градусов. Ранее в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился на город в ночь на 2 августа. В самом Челябинске подтопленными оказались 13 участков улично-дорожной сети и 20 придомовых территорий. Больше всех от дождя пострадали жители Старокамышинска и Копейска, которые расположены около Челябинска. Вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.