06 августа 2023
05 августа 2023

Gismeteo: ливни в Челябинске продлятся еще три дня. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон «Европа – Азия». Екатеринбург, непогода, дождевик, дождь
Дождливая погода задержится в Челябинске до середины недели Фото:

В Челябинске ливни продлятся минимум до среды, 9 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео».

«В Челябинске дождливая погода простоит еще как минимум три дня, до 9 августа. В понедельник, 7 августа, ожидаются ливни и гроза. Днем потеплеет до 23 градусов», — сообщают синоптики.

8 августа грозы не будет, но прогнозируется более сильный дождь, чем накануне. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса. В среду, 9 августа, будет идти небольшой дождь и потеплеет до +27 градусов.

Ранее в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился на город в ночь на 2 августа. В самом Челябинске подтопленными оказались 13 участков улично-дорожной сети и 20 придомовых территорий. Больше всех от дождя пострадали жители Старокамышинска и Копейска, которые расположены около Челябинска. Вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.

Дожди в Челябинске должны прекратиться с 10 августа
Дожди в Челябинске должны прекратиться с 10 августа

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В Челябинске ливни продлятся минимум до среды, 9 августа. Долгосрочный прогноз опубликован на сайте «Гисметео». «В Челябинске дождливая погода простоит еще как минимум три дня, до 9 августа. В понедельник, 7 августа, ожидаются ливни и гроза. Днем потеплеет до 23 градусов», — сообщают синоптики. 8 августа грозы не будет, но прогнозируется более сильный дождь, чем накануне. Днем столбики термометров поднимутся до 21 градуса. В среду, 9 августа, будет идти небольшой дождь и потеплеет до +27 градусов. Ранее в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков. Сильный ливень обрушился на город в ночь на 2 августа. В самом Челябинске подтопленными оказались 13 участков улично-дорожной сети и 20 придомовых территорий. Больше всех от дождя пострадали жители Старокамышинска и Копейска, которые расположены около Челябинска. Вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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