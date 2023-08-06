06 августа 2023

Пьяному свердловчанину вынесли приговор за нападение на полицейского

В Кировграде мужчине дали условный срок за насилие в адрес полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Свердловчанину дали два года условно за нападение на полицейского Фото:

В Кировграде (Свердловская область) пьяный мужчина в алкогольном опьянении напал на полицейского. Решением суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

«Гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился вблизи дома по улице Стрелочников в городе Красноуфимске. Злоумышленник применил насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, 23-летний нападавший признал вину.

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировграде (Свердловская область) пьяный мужчина в алкогольном опьянении напал на полицейского. Решением суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. «Гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился вблизи дома по улице Стрелочников в городе Красноуфимске. Злоумышленник применил насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области. Инцидент произошел 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, 23-летний нападавший признал вину. Ранее URA.RU сообщало, что в Серове пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...