Пьяному свердловчанину вынесли приговор за нападение на полицейского

В Кировграде (Свердловская область) пьяный мужчина в алкогольном опьянении напал на полицейского. Решением суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.
«Гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился вблизи дома по улице Стрелочников в городе Красноуфимске. Злоумышленник применил насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, 23-летний нападавший признал вину.
Ранее URA.RU сообщало, что в Серове пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.
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