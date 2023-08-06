Пьяному свердловчанину вынесли приговор за нападение на полицейского

В Кировграде мужчине дали условный срок за насилие в адрес полицейского

Свердловчанину дали два года условно за нападение на полицейского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кировграде (Свердловская область) пьяный мужчина в алкогольном опьянении напал на полицейского. Решением суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

«Гражданин в состоянии алкогольного опьянения находился вблизи дома по улице Стрелочников в городе Красноуфимске. Злоумышленник применил насилие в отношении полицейского патрульно-постовой службы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, 23-летний нападавший признал вину.

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове пьяный мужчина напал на полицейского возле общепита. По решению суда свердловчанин будет обязан заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.