06 августа 2023

«Коммерсант»: банкиры России не поняли принципов цифрового рубля

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Ассоциация банков России отправила в ЦБ письмо с просьбой разъяснить основные положения по цифровому рублю Фото:

В России представители банковской сферы попросили разъяснений у ЦБ по вопросу, что такое цифровой рубль и планирует ли регулятор компенсировать расходы кредитных организаций по предоставлению клиентам доступа к платформе. Соответствующее письмо направила Ассоциация банков России в адрес ЦБ.

«Банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Будет ли оператор платформы цифрового рубля, которым выступает регулятор, компенсировать кредитным организациям расходы на предоставление клиентам доступа к платформе», — передает содержание письма «Коммерсант». Представители кредитных организаций отмечают настороженность со стороны и потребителей финансовых услуг по поводу внедрения новой цифровой валюты в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты. Позднее Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах и повторяет форму обычной монеты.

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В России представители банковской сферы попросили разъяснений у ЦБ по вопросу, что такое цифровой рубль и планирует ли регулятор компенсировать расходы кредитных организаций по предоставлению клиентам доступа к платформе. Соответствующее письмо направила Ассоциация банков России в адрес ЦБ. «Банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Будет ли оператор платформы цифрового рубля, которым выступает регулятор, компенсировать кредитным организациям расходы на предоставление клиентам доступа к платформе», — передает содержание письма «Коммерсант». Представители кредитных организаций отмечают настороженность со стороны и потребителей финансовых услуг по поводу внедрения новой цифровой валюты в стране. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты. Позднее Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах и повторяет форму обычной монеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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