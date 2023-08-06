«Коммерсант»: банкиры России не поняли принципов цифрового рубля

В России представители банковской сферы попросили разъяснений у ЦБ по вопросу, что такое цифровой рубль и планирует ли регулятор компенсировать расходы кредитных организаций по предоставлению клиентам доступа к платформе. Соответствующее письмо направила Ассоциация банков России в адрес ЦБ.
«Банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Будет ли оператор платформы цифрового рубля, которым выступает регулятор, компенсировать кредитным организациям расходы на предоставление клиентам доступа к платформе», — передает содержание письма «Коммерсант». Представители кредитных организаций отмечают настороженность со стороны и потребителей финансовых услуг по поводу внедрения новой цифровой валюты в стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты. Позднее Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах и повторяет форму обычной монеты.
В России представители банковской сферы попросили разъяснений у ЦБ по вопросу, что такое цифровой рубль и планирует ли регулятор компенсировать расходы кредитных организаций по предоставлению клиентам доступа к платформе. Соответствующее письмо направила Ассоциация банков России в адрес ЦБ. «Банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Будет ли оператор платформы цифрового рубля, которым выступает регулятор, компенсировать кредитным организациям расходы на предоставление клиентам доступа к платформе», — передает содержание письма «Коммерсант». Представители кредитных организаций отмечают настороженность со стороны и потребителей финансовых услуг по поводу внедрения новой цифровой валюты в стране. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты. Позднее Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах и повторяет форму обычной монеты.