Грибы в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли почти на месяц позже срока. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, на сдвиг сроков повлияли погодные условия.
«С опозданием почти на месяц на Таганае открыт грибной сезон. Такой поздний старт можно объяснить погодой: июньской прохладой, июльской жарой и сушью», — отметили в нацпарке.
В учреждении отметили, что много маслят. Грибники встречают их на лесных дорогах, тропинках, опушках, турстоянках и муравейниках. Причем выросли одновременно все виды маслят: и летние светло-желтые с тонкой ножкой, и листвиничные с яркой лимонной шляпкой, и редкий на Таганае полоножковый масленок.
Вырос также масленок настоящий, или обыкновенный. Другие его названия — поздний и осенний. В нацпарке указали его народные прозвища: маслюк, пестрец, болотовик, сопленок, козленок, лупяш, маслевик, желтик, желтопузка, подсосновник, слюнявка.
В нацпарке сообщили, что у маслят нет ядовитых двойников. За час в настоящее время грибники на Таганае собирают ведро. Причем не только маслят: периодически можно встретить грузди.
Грибы в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли почти на месяц позже срока. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, на сдвиг сроков повлияли погодные условия. «С опозданием почти на месяц на Таганае открыт грибной сезон. Такой поздний старт можно объяснить погодой: июньской прохладой, июльской жарой и сушью», — отметили в нацпарке. В учреждении отметили, что много маслят. Грибники встречают их на лесных дорогах, тропинках, опушках, турстоянках и муравейниках. Причем выросли одновременно все виды маслят: и летние светло-желтые с тонкой ножкой, и листвиничные с яркой лимонной шляпкой, и редкий на Таганае полоножковый масленок. Вырос также масленок настоящий, или обыкновенный. Другие его названия — поздний и осенний. В нацпарке указали его народные прозвища: маслюк, пестрец, болотовик, сопленок, козленок, лупяш, маслевик, желтик, желтопузка, подсосновник, слюнявка. В нацпарке сообщили, что у маслят нет ядовитых двойников. За час в настоящее время грибники на Таганае собирают ведро. Причем не только маслят: периодически можно встретить грузди.