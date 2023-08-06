06 августа 2023
05 августа 2023

Грибы в лесу под Златоустом выросли на месяц позже срока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы на уличном рынке. Тюмень , грибы
Ведро грибов на Таганае собирают за час Фото:

Грибы в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли почти на месяц позже срока. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, на сдвиг сроков повлияли погодные условия.

«С опозданием почти на месяц на Таганае открыт грибной сезон. Такой поздний старт можно объяснить погодой: июньской прохладой, июльской жарой и сушью», — отметили в нацпарке.

В учреждении отметили, что много маслят. Грибники встречают их на лесных дорогах, тропинках, опушках, турстоянках и муравейниках. Причем выросли одновременно все виды маслят: и летние светло-желтые с тонкой ножкой, и листвиничные с яркой лимонной шляпкой, и редкий на Таганае полоножковый масленок.

Вырос также масленок настоящий, или обыкновенный. Другие его названия — поздний и осенний. В нацпарке указали его народные прозвища: маслюк, пестрец, болотовик, сопленок, козленок, лупяш, маслевик, желтик, желтопузка, подсосновник, слюнявка.

В нацпарке сообщили, что у маслят нет ядовитых двойников. За час в настоящее время грибники на Таганае собирают ведро. Причем не только маслят: периодически можно встретить грузди.

На задержку с урожаем маслят повлияла погода
На задержку с урожаем маслят повлияла погода
Фото:
Разные виды маслят выросли одновременно
Разные виды маслят выросли одновременно
Фото:
Грибы выросли даже на муравьиных кучах
Грибы выросли даже на муравьиных кучах
Фото:

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Грибы в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) выросли почти на месяц позже срока. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, на сдвиг сроков повлияли погодные условия. «С опозданием почти на месяц на Таганае открыт грибной сезон. Такой поздний старт можно объяснить погодой: июньской прохладой, июльской жарой и сушью», — отметили в нацпарке. В учреждении отметили, что много маслят. Грибники встречают их на лесных дорогах, тропинках, опушках, турстоянках и муравейниках. Причем выросли одновременно все виды маслят: и летние светло-желтые с тонкой ножкой, и листвиничные с яркой лимонной шляпкой, и редкий на Таганае полоножковый масленок. Вырос также масленок настоящий, или обыкновенный. Другие его названия — поздний и осенний. В нацпарке указали его народные прозвища: маслюк, пестрец, болотовик, сопленок, козленок, лупяш, маслевик, желтик, желтопузка, подсосновник, слюнявка. В нацпарке сообщили, что у маслят нет ядовитых двойников. За час в настоящее время грибники на Таганае собирают ведро. Причем не только маслят: периодически можно встретить грузди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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