Житель Тюменской области лишился машины из-за пьяного вождения

07 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Мужчина в нетрезвом виде устроил ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области суд конфисковал у мужчины автомобиль ВАЗ-2107 из-за совершения ДТП в нетрезвом виде. Такое решение вынесли с учетом того, что он еще до аварии был лишен водительских прав за управление машиной в алкогольном опьянении. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В 2021 году Авдеев был привлечен к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения <…> В мае 2023 года он вновь сел за руль авто ВАЗ-210740 в нетрезвом виде и совершил ДТП <…> Суд, учитывая все обстоятельства дела конфисковал автомобиль в собственность государства», — указано в сообщении пресс-службы ведомств. Также у мужчины забрали права на автомобиль еще на два с половиной года. Кроме этого ему назначили 300 часов исправительных работ. Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области происходили и другие подобные случаи. Так, 6 июля другой житель региона тоже лишился автомобиля из-за вождения в пьяном виде и получил схожее наказание.

В Тюменской области суд конфисковал у мужчины автомобиль ВАЗ-2107 из-за совершения ДТП в нетрезвом виде. Такое решение вынесли с учетом того, что он еще до аварии был лишен водительских прав за управление машиной в алкогольном опьянении. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В 2021 году Авдеев был привлечен к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения <…> В мае 2023 года он вновь сел за руль авто ВАЗ-210740 в нетрезвом виде и совершил ДТП <…> Суд, учитывая все обстоятельства дела конфисковал автомобиль в собственность государства», — указано в сообщении пресс-службы ведомств. Также у мужчины забрали права на автомобиль еще на два с половиной года. Кроме этого ему назначили 300 часов исправительных работ. Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области происходили и другие подобные случаи. Так, 6 июля другой житель региона тоже лишился автомобиля из-за вождения в пьяном виде и получил схожее наказание.