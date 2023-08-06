06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

Житель Тюменской области лишился машины из-за пьяного вождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчина в нетрезвом виде устроил ДТП Фото:

В Тюменской области суд конфисковал у мужчины автомобиль ВАЗ-2107 из-за совершения ДТП в нетрезвом виде. Такое решение вынесли с учетом того, что он еще до аварии был лишен водительских прав за управление машиной в алкогольном опьянении. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В 2021 году Авдеев был привлечен к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения <…> В мае 2023 года он вновь сел за руль авто ВАЗ-210740 в нетрезвом виде и совершил ДТП <…> Суд, учитывая все обстоятельства дела конфисковал автомобиль в собственность государства», — указано в сообщении пресс-службы ведомств.

Также у мужчины забрали права на автомобиль еще на два с половиной года. Кроме этого ему назначили 300 часов исправительных работ. Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области происходили и другие подобные случаи. Так, 6 июля другой житель региона тоже лишился автомобиля из-за вождения в пьяном виде и получил схожее наказание.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области суд конфисковал у мужчины автомобиль ВАЗ-2107 из-за совершения ДТП в нетрезвом виде. Такое решение вынесли с учетом того, что он еще до аварии был лишен водительских прав за управление машиной в алкогольном опьянении. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В 2021 году Авдеев был привлечен к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения <…> В мае 2023 года он вновь сел за руль авто ВАЗ-210740 в нетрезвом виде и совершил ДТП <…> Суд, учитывая все обстоятельства дела конфисковал автомобиль в собственность государства», — указано в сообщении пресс-службы ведомств. Также у мужчины забрали права на автомобиль еще на два с половиной года. Кроме этого ему назначили 300 часов исправительных работ. Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области происходили и другие подобные случаи. Так, 6 июля другой житель региона тоже лишился автомобиля из-за вождения в пьяном виде и получил схожее наказание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...