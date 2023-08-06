В Сургуте запускают сервис доставки «Самокат»
В Сургуте появится доставка продуктов и товаров для дома от компании «Самокат». Информацию о запуске сервиса опубликовали на рекламном щите в городе.
«Самокат. Скоро в Сургуте: доставка продуктов от 15 минут», — говорится на билборде. Фото рекламного щита URA.RU прислал житель города.
Агентство направило запрос в компанию, чтобы прокомментировать информацию, а также уточнить, планируется ли запуск доставки в других городах ХМАО. Ответ ожидается.
В Сургуте появится доставка продуктов и товаров для дома от сервиса «Самокат»
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