06 августа 2023
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В ХМАО запускают сервис доставки «Самокат». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, парк, лето, курьер, еда, самокат доставка
В Сургуте запускают сервис доставки «Самокат» Фото:

В Сургуте появится доставка продуктов и товаров для дома от компании «Самокат». Информацию о запуске сервиса опубликовали на рекламном щите в городе.

«Самокат. Скоро в Сургуте: доставка продуктов от 15 минут», — говорится на билборде. Фото рекламного щита URA.RU прислал житель города.

Агентство направило запрос в компанию, чтобы прокомментировать информацию, а также уточнить, планируется ли запуск доставки в других городах ХМАО. Ответ ожидается.

В Сургуте появится доставка продуктов и товаров для дома от сервиса «Самокат»
В Сургуте появится доставка продуктов и товаров для дома от сервиса «Самокат»
Фото:

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В Сургуте появится доставка продуктов и товаров для дома от компании «Самокат». Информацию о запуске сервиса опубликовали на рекламном щите в городе. «Самокат. Скоро в Сургуте: доставка продуктов от 15 минут», — говорится на билборде. Фото рекламного щита URA.RU прислал житель города. Агентство направило запрос в компанию, чтобы прокомментировать информацию, а также уточнить, планируется ли запуск доставки в других городах ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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