Суд арестовал имущество крупного пермского предприятия

Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ арестовал имущество АО «Метафракс Кемикалс»

07 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

На все недвижимое имущество предприятия наложен арест Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. «Арбитражный суд Пермского края определил — ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое, за исключением денежных средств, и недвижимое имущество АО «Метафракс Кемикалс», — сообщается в определении в картотеке суда. Обеспечительные меры принимаются в рамках рассмотрения иска прокуратуры, которая добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, был ранее приватизирован без согласия российского правительства. В обосновании иска надзорный орган указывает, что «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое занимается производством метанола. Все оборудование завода необходимо для бесперебойной работы акционерного общества, а попытка вывода его из технологического процесса может привести к техногенной катастрофе, а также падению стоимости акций завода. Ранее прокуратуры уже пыталась наложить арест на имущество предприятия, но суд тогда отказал в этом требовании, мотивировав отказ тем, что не видит намерений ответчика вывести активы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. «Арбитражный суд Пермского края определил — ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на все движимое, за исключением денежных средств, и недвижимое имущество АО «Метафракс Кемикалс», — сообщается в определении в картотеке суда. Обеспечительные меры принимаются в рамках рассмотрения иска прокуратуры, которая добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, был ранее приватизирован без согласия российского правительства. В обосновании иска надзорный орган указывает, что «Метафракс Кемикалс» — единственное предприятие в России, которое занимается производством метанола. Все оборудование завода необходимо для бесперебойной работы акционерного общества, а попытка вывода его из технологического процесса может привести к техногенной катастрофе, а также падению стоимости акций завода. Ранее прокуратуры уже пыталась наложить арест на имущество предприятия, но суд тогда отказал в этом требовании, мотивировав отказ тем, что не видит намерений ответчика вывести активы.