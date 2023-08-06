06 августа 2023

В Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь с первой попытки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» не смог с первой попытки подняться в небо Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово лайнер «Уральских авиалиний» летевший в Москву, не смог с первой попытки взлететь. Речь идет о рейсе U272, который должен был вылететь в 09:30, сообщают читатели URA.RU.

«Самолет начал разгоняться перед взлетом, но потом резко затормозил. Не смог взлететь в небо с первой попытки», — делятся собеседники агентства. При этом информацию о причинах резкого торможения до пассажиров рейса не донесли.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». «Самолет, выполнявший рейс U6-272, вернулся на стоянку из-за ложного срабатывания систем. Борт уже вылетел в Москву в 11:19», — отметили в авиакомпании.

Ранее URA.RU писало о том, что в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня лайнер компании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово лайнер «Уральских авиалиний» летевший в Москву, не смог с первой попытки взлететь. Речь идет о рейсе U272, который должен был вылететь в 09:30, сообщают читатели URA.RU. «Самолет начал разгоняться перед взлетом, но потом резко затормозил. Не смог взлететь в небо с первой попытки», — делятся собеседники агентства. При этом информацию о причинах резкого торможения до пассажиров рейса не донесли. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». «Самолет, выполнявший рейс U6-272, вернулся на стоянку из-за ложного срабатывания систем. Борт уже вылетел в Москву в 11:19», — отметили в авиакомпании. Ранее URA.RU писало о том, что в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня лайнер компании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...