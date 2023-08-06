В Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь с первой попытки

Самолет «Уральских авиалиний» не смог с первой попытки подняться в небо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово лайнер «Уральских авиалиний» летевший в Москву, не смог с первой попытки взлететь. Речь идет о рейсе U272, который должен был вылететь в 09:30, сообщают читатели URA.RU.

«Самолет начал разгоняться перед взлетом, но потом резко затормозил. Не смог взлететь в небо с первой попытки», — делятся собеседники агентства. При этом информацию о причинах резкого торможения до пассажиров рейса не донесли.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». «Самолет, выполнявший рейс U6-272, вернулся на стоянку из-за ложного срабатывания систем. Борт уже вылетел в Москву в 11:19», — отметили в авиакомпании.

Ранее URA.RU писало о том, что в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня лайнер компании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург.