24 июня 2023

Самолет, отправлявшийся в Екатеринбург, не смог взлететь из-за сломанного колеса

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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиация, шасси, боинг747-400ф
Самолет должен был вылететь из Горно-Алтайска в Екатеринбург Фото:

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург, сообщили в соцсетях.

«В аэропорту Горно-Алтайска экипаж самолета Red Wings доложил о неисправности переднего колеса. Лайнер, который должен был вылететь в Екатеринбург, отправили на стоянку», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее агентство писало, что у самолета Red Wings, который прилетел в Екатеринбург из Турции, при посадке отказало шасси. На борту находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Однако в авиакомпании Red Wings опровергли информацию. По словам представителя компании, у самолета не выявили никаких неисправностей.

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В Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург, сообщили в соцсетях. «В аэропорту Горно-Алтайска экипаж самолета Red Wings доложил о неисправности переднего колеса. Лайнер, который должен был вылететь в Екатеринбург, отправили на стоянку», — пишет telegram-канал Aviaincident. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее агентство писало, что у самолета Red Wings, который прилетел в Екатеринбург из Турции, при посадке отказало шасси. На борту находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Однако в авиакомпании Red Wings опровергли информацию. По словам представителя компании, у самолета не выявили никаких неисправностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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