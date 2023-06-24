Самолет, отправлявшийся в Екатеринбург, не смог взлететь из-за сломанного колеса

25 июня 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Самолет должен был вылететь из Горно-Алтайска в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург, сообщили в соцсетях. «В аэропорту Горно-Алтайска экипаж самолета Red Wings доложил о неисправности переднего колеса. Лайнер, который должен был вылететь в Екатеринбург, отправили на стоянку», — пишет telegram-канал Aviaincident. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее агентство писало, что у самолета Red Wings, который прилетел в Екатеринбург из Турции, при посадке отказало шасси. На борту находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Однако в авиакомпании Red Wings опровергли информацию. По словам представителя компании, у самолета не выявили никаких неисправностей.

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург, сообщили в соцсетях. «В аэропорту Горно-Алтайска экипаж самолета Red Wings доложил о неисправности переднего колеса. Лайнер, который должен был вылететь в Екатеринбург, отправили на стоянку», — пишет telegram-канал Aviaincident. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее агентство писало, что у самолета Red Wings, который прилетел в Екатеринбург из Турции, при посадке отказало шасси. На борту находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Однако в авиакомпании Red Wings опровергли информацию. По словам представителя компании, у самолета не выявили никаких неисправностей.