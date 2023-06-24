Самолет, отправлявшийся в Екатеринбург, не смог взлететь из-за сломанного колеса

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург, сообщили в соцсетях.
«В аэропорту Горно-Алтайска экипаж самолета Red Wings доложил о неисправности переднего колеса. Лайнер, который должен был вылететь в Екатеринбург, отправили на стоянку», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Red Wings. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее агентство писало, что у самолета Red Wings, который прилетел в Екатеринбург из Турции, при посадке отказало шасси. На борту находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети. После инцидента сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Однако в авиакомпании Red Wings опровергли информацию. По словам представителя компании, у самолета не выявили никаких неисправностей.
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