В Челябинске за год на треть выросли продажи дынь

«Ашан»: популярность дынь среди челябинцев выросла за год на 30%

07 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сорт «Торпеда» возглавил рейтинг самых покупаемых дынь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске летом 2023 года в сравнении с тем же периодом годовой давности на треть выросли продажи дынь. Как URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», двойной разрыв с арбузами по объемам продаж в итоге сократился. «В 2023 году спрос на дыни заметно вырос, показав темпы роста в 30% к уровню июня — июля 2022 года. Прошлым летом арбузы покупали в два раза чаще дынь. Уровень спроса на арбузы в текущем сезоне сохранился», — сообщили URA.RU в «Ашане». В торговой сети сравнили предпочтения челябинцев. В лидерах продаж среди арбузов по-прежнему остался обычный красный с косточкой. Вторую строку рейтинга, как и год назад, заняла ягода с желтой мякотью. На третьем месте оказалась новинка сезона — сорт «Черный принц» без косточек. Вкусы покупателей из Челябинска, касающиеся дынь, стабильны. На первом месте расположился сорт «Торпеда», на втором — «Колхозница», на третьем — «Гуляби». Но ассортимент сладких бахчевых шире. Также покупатели могут приобрести сорта «Хасанка», «Желтая», «Медовая», «Пьел де сапо» и «Туркменка». Покупателям продавцы предлагают не только цельные фрукты. Также продаются половинки и порции в нарезанном виде в стаканчиках.

В Челябинске летом 2023 года в сравнении с тем же периодом годовой давности на треть выросли продажи дынь. Как URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», двойной разрыв с арбузами по объемам продаж в итоге сократился. «В 2023 году спрос на дыни заметно вырос, показав темпы роста в 30% к уровню июня — июля 2022 года. Прошлым летом арбузы покупали в два раза чаще дынь. Уровень спроса на арбузы в текущем сезоне сохранился», — сообщили URA.RU в «Ашане». В торговой сети сравнили предпочтения челябинцев. В лидерах продаж среди арбузов по-прежнему остался обычный красный с косточкой. Вторую строку рейтинга, как и год назад, заняла ягода с желтой мякотью. На третьем месте оказалась новинка сезона — сорт «Черный принц» без косточек. Вкусы покупателей из Челябинска, касающиеся дынь, стабильны. На первом месте расположился сорт «Торпеда», на втором — «Колхозница», на третьем — «Гуляби». Но ассортимент сладких бахчевых шире. Также покупатели могут приобрести сорта «Хасанка», «Желтая», «Медовая», «Пьел де сапо» и «Туркменка». Покупателям продавцы предлагают не только цельные фрукты. Также продаются половинки и порции в нарезанном виде в стаканчиках.