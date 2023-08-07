В Челябинске за год на треть выросли продажи дынь

В Челябинске летом 2023 года в сравнении с тем же периодом годовой давности на треть выросли продажи дынь. Как URA.RU рассказали в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», двойной разрыв с арбузами по объемам продаж в итоге сократился.
«В 2023 году спрос на дыни заметно вырос, показав темпы роста в 30% к уровню июня — июля 2022 года. Прошлым летом арбузы покупали в два раза чаще дынь. Уровень спроса на арбузы в текущем сезоне сохранился», — сообщили URA.RU в «Ашане».
В торговой сети сравнили предпочтения челябинцев. В лидерах продаж среди арбузов по-прежнему остался обычный красный с косточкой. Вторую строку рейтинга, как и год назад, заняла ягода с желтой мякотью. На третьем месте оказалась новинка сезона — сорт «Черный принц» без косточек.
Вкусы покупателей из Челябинска, касающиеся дынь, стабильны. На первом месте расположился сорт «Торпеда», на втором — «Колхозница», на третьем — «Гуляби». Но ассортимент сладких бахчевых шире. Также покупатели могут приобрести сорта «Хасанка», «Желтая», «Медовая», «Пьел де сапо» и «Туркменка».
Покупателям продавцы предлагают не только цельные фрукты. Также продаются половинки и порции в нарезанном виде в стаканчиках.
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