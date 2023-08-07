В Тюменском районе перехватили курьера с крупной партией наркотиков из Екатеринбурга

07 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Мужчину поймали на трассе от Тюмени до Омска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле Тюмени на трассе до Омска задержали водителя, у которого в машине нашли более двух килограммов мефедрона. Мужчина признался полиции, что вез запрещенные вещества из тайника возле Екатеринбурга в свой родной город. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, о чем рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Вблизи поселка Богандинский, инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Toyota Corona. Водитель сильно занервничал при общении с автоинспекторами. Поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников полиции, и они приняли решение осмотреть машину. В присутствии понятых под передним сиденьем полицейскими обнаружены пластиковые контейнеры с порошкообразным веществом», — указано в пресс-релизе регионального ведомства. Экспертиза установила, что в контейнерах было более 2,5 килограммов мефедрона. Задержанный сознался, что с декабря 2022 года работает наркокурьером. В момент задержания он вез партию запрещенных веществ, которые забрал из тайника вблизи Екатеринбурга. Реализовать товар он собирался в Новосибирске, где и проживает. Сейчас мужчина взят под стражу. В следственном отделе возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), которые грозят фигуранту лишением свободы на 20 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле Тюмени на трассе до Омска задержали водителя, у которого в машине нашли более двух килограммов мефедрона. Мужчина признался полиции, что вез запрещенные вещества из тайника возле Екатеринбурга в свой родной город. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, о чем рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Вблизи поселка Богандинский, инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Toyota Corona. Водитель сильно занервничал при общении с автоинспекторами. Поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников полиции, и они приняли решение осмотреть машину. В присутствии понятых под передним сиденьем полицейскими обнаружены пластиковые контейнеры с порошкообразным веществом», — указано в пресс-релизе регионального ведомства. Экспертиза установила, что в контейнерах было более 2,5 килограммов мефедрона. Задержанный сознался, что с декабря 2022 года работает наркокурьером. В момент задержания он вез партию запрещенных веществ, которые забрал из тайника вблизи Екатеринбурга. Реализовать товар он собирался в Новосибирске, где и проживает. Сейчас мужчина взят под стражу. В следственном отделе возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), которые грозят фигуранту лишением свободы на 20 лет.