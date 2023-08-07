Shot: в Белгородской области комбайн подорвался на мине

В селе Козинка Белгородской области комбайн наехал на мину. В результате взрыва водитель получил множественные осколочные ранения, пишет telegram-канал Shot.
«Все произошло накануне в восьмом часу вечера в селе Козинка Грайворонского района. 50-летний местный комбайнер убирал пшеницу в поле и наехал на неустановленную мину. У мужчины — множественные раны лица, рук и ног», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что механизатор, который находился рядом, получил осколочные ранения в глаза и живот. Обоих пострадавших доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК России по Белгородской области, а также в Минобороны для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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