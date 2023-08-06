В Нижнем Тагиле в пожаре на катере пострадали отец с сыном

07 августа 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле загорелся катер, когда его пытались завести Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Нижнем Тагиле два человека пострадали из-за пожара на моторной лодке. Судно загорелось, когда владелец попытался запустить двигатель. «В результате пожара поврежден моторный отсек моторной лодки. На место пожара выезжали два пожарных расчета. Пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В результате инцидента пострадал мужчина и его 9-летний сын. Мальчик получил ожоги, и медики госпитализировали его в детскую горбольницу. Отцу помощь медиков не потребовалась. В причинах возгорания разбираются дознаватели.

В Нижнем Тагиле два человека пострадали из-за пожара на моторной лодке. Судно загорелось, когда владелец попытался запустить двигатель. «В результате пожара поврежден моторный отсек моторной лодки. На место пожара выезжали два пожарных расчета. Пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В результате инцидента пострадал мужчина и его 9-летний сын. Мальчик получил ожоги, и медики госпитализировали его в детскую горбольницу. Отцу помощь медиков не потребовалась. В причинах возгорания разбираются дознаватели.