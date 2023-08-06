В Нижнем Тагиле в пожаре на катере пострадали отец с сыном

В Нижнем Тагиле загорелся катер, когда его пытались завести
В Нижнем Тагиле два человека пострадали из-за пожара на моторной лодке. Судно загорелось, когда владелец попытался запустить двигатель.
«В результате пожара поврежден моторный отсек моторной лодки. На место пожара выезжали два пожарных расчета. Пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В результате инцидента пострадал мужчина и его 9-летний сын. Мальчик получил ожоги, и медики госпитализировали его в детскую горбольницу. Отцу помощь медиков не потребовалась. В причинах возгорания разбираются дознаватели.
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