06 августа 2023

В Нижнем Тагиле в пожаре на катере пострадали отец с сыном

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , спецтранспорт, скорая медицинская помощь
В Нижнем Тагиле загорелся катер, когда его пытались завести Фото:

В Нижнем Тагиле два человека пострадали из-за пожара на моторной лодке. Судно загорелось, когда владелец попытался запустить двигатель.

«В результате пожара поврежден моторный отсек моторной лодки. На место пожара выезжали два пожарных расчета. Пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В результате инцидента пострадал мужчина и его 9-летний сын. Мальчик получил ожоги, и медики госпитализировали его в детскую горбольницу. Отцу помощь медиков не потребовалась. В причинах возгорания разбираются дознаватели.

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В Нижнем Тагиле два человека пострадали из-за пожара на моторной лодке. Судно загорелось, когда владелец попытался запустить двигатель. «В результате пожара поврежден моторный отсек моторной лодки. На место пожара выезжали два пожарных расчета. Пострадали два человека», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В результате инцидента пострадал мужчина и его 9-летний сын. Мальчик получил ожоги, и медики госпитализировали его в детскую горбольницу. Отцу помощь медиков не потребовалась. В причинах возгорания разбираются дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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