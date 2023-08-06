На Челябинскую область надвигаются грозы с градом и ураган

Синоптики предупредили о непогоде в регионе 7 и 8 августа
На Челябинскую область 7 и 8 августа ожидаются грозы с градом и ураган. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«Со второй половины дня 7 августа и до дня 8 августа в некоторых районах области ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный. Также будет шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС.
В Челябинске ливни продолжатся до 9 августа. Кроме того, возможны грозы, сообщили синоптики.
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