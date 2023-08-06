06 августа 2023

На Челябинскую область надвигаются грозы с градом и ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Синоптики предупредили о непогоде в регионе 7 и 8 августа Фото:

На Челябинскую область 7 и 8 августа ожидаются грозы с градом и ураган. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Со второй половины дня 7 августа и до дня 8 августа в некоторых районах области ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный. Также будет шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске ливни продолжатся до 9 августа. Кроме того, возможны грозы, сообщили синоптики.

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На Челябинскую область 7 и 8 августа ожидаются грозы с градом и ураган. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Со второй половины дня 7 августа и до дня 8 августа в некоторых районах области ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный. Также будет шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске ливни продолжатся до 9 августа. Кроме того, возможны грозы, сообщили синоптики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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