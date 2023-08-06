На Челябинскую область надвигаются грозы с градом и ураган

07 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили о непогоде в регионе 7 и 8 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинскую область 7 и 8 августа ожидаются грозы с градом и ураган. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Со второй половины дня 7 августа и до дня 8 августа в некоторых районах области ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный. Также будет шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске ливни продолжатся до 9 августа. Кроме того, возможны грозы, сообщили синоптики.

На Челябинскую область 7 и 8 августа ожидаются грозы с градом и ураган. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Со второй половины дня 7 августа и до дня 8 августа в некоторых районах области ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный. Также будет шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске ливни продолжатся до 9 августа. Кроме того, возможны грозы, сообщили синоптики.