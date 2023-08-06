Челябинский рыбак осужден за вылов карасей сетью

07 августа 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и взыскал с него 159 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель одного из сел Красноармейского района Челябинской области был осужден за незаконный вылов карасей сетью. Сумма ущерба составила 159 тысяч рублей, об этом 7 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Красноармейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста. С осужденного взыскано 159 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба», — говорится на сайте. Судом было установлено, что на озере Шуранкуль 5 мая 2023 года южноуралец при помощи лодки установил лесковые сети и выловил рыбу карась в количестве 318 штук. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Кроме того, с виновного было взыскано 159 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. Также на автомобиль осужденного был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель одного из сел Красноармейского района Челябинской области был осужден за незаконный вылов карасей сетью. Сумма ущерба составила 159 тысяч рублей, об этом 7 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Красноармейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста. С осужденного взыскано 159 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба», — говорится на сайте. Судом было установлено, что на озере Шуранкуль 5 мая 2023 года южноуралец при помощи лодки установил лесковые сети и выловил рыбу карась в количестве 318 штук. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Кроме того, с виновного было взыскано 159 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. Также на автомобиль осужденного был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора.