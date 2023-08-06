Челябинский рыбак осужден за вылов карасей сетью

Житель одного из сел Красноармейского района Челябинской области был осужден за незаконный вылов карасей сетью. Сумма ущерба составила 159 тысяч рублей, об этом 7 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Красноармейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста. С осужденного взыскано 159 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба», — говорится на сайте.
Судом было установлено, что на озере Шуранкуль 5 мая 2023 года южноуралец при помощи лодки установил лесковые сети и выловил рыбу карась в количестве 318 штук.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Кроме того, с виновного было взыскано 159 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. Также на автомобиль осужденного был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора.
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