В Свердловской области молния убила женщину, прятавшуюся под деревом

07 августа 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Лесном две женщины попытались спрятаться от непогоды под деревом, чего делать нельзя было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лесном (Свердловская область) две женщины отправились на прогулку в лесопарк, а когда началась гроза, спрятались под деревом. В итоге одну из них убило молнией, а вторая потеряла сознание, рассказали URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области. «Жуткая новость о гибели женщины поступила в дежурную часть ОВД города Лесной 5 августа в 17:20 от фельдшера скорой помощи. Выезжавшие на место ЧП представители МВД установили, что эта история не связана с криминалом. Уроженка Нижней Туры 1993 года приехала в гости к своим родным из Москвы. В тот роковой день она вместе со своей сестрой 1975 года рождения находились на „тропе здоровья“ в лесопарковой зоне за городом. Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом», — рассказал полковник Валерий Горелых. По правилам безопасности делать этого нельзя, так как молнии обычно бьют в деревья. Так случилось и в этот раз, в итоге 30-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а ее сестра потеряла сознание, но в итоге осталась жива, и госпитализация ей не потребовалась. Материалы дела из полиции передали в Следственный комитет. Представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что осуществлен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а тело направлено на судмедэкспертизу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лесном (Свердловская область) две женщины отправились на прогулку в лесопарк, а когда началась гроза, спрятались под деревом. В итоге одну из них убило молнией, а вторая потеряла сознание, рассказали URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области. «Жуткая новость о гибели женщины поступила в дежурную часть ОВД города Лесной 5 августа в 17:20 от фельдшера скорой помощи. Выезжавшие на место ЧП представители МВД установили, что эта история не связана с криминалом. Уроженка Нижней Туры 1993 года приехала в гости к своим родным из Москвы. В тот роковой день она вместе со своей сестрой 1975 года рождения находились на „тропе здоровья“ в лесопарковой зоне за городом. Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом», — рассказал полковник Валерий Горелых. По правилам безопасности делать этого нельзя, так как молнии обычно бьют в деревья. Так случилось и в этот раз, в итоге 30-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а ее сестра потеряла сознание, но в итоге осталась жива, и госпитализация ей не потребовалась. Материалы дела из полиции передали в Следственный комитет. Представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что осуществлен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а тело направлено на судмедэкспертизу.