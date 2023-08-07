Как не пострадать от жары

Врач Тяжельников: удобнее всего переждать жару в офисе
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Андрей Тяжельников сообщил, что пережить жару легче у водоемов Фото:

Отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Таким мнением поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, удобнее всего переждать жару в офисе из-за кондиционеров.

«Отдых у водоемов позволяет легче пережить жару. Но следует выбирать для этого утренние часы — до 11.00 или в вечерние — после 17.00, когда солнце не так активно», — сообщил Тяжелькинов на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его слова передает РИА Новости.

Врач отметил, что долгое нахождение под солнцем может спровоцировать солнечный удар и ожоги. По его словам, человек может не сразу заметить изменение своего состояния. Также опасно засыпать под солнцем.

Тяжельников подчеркнул, что переждать жару удобно на работе из-за кондиционеров. Он посоветовал часто проветривать помещение, включать вентиляторы, носить одежду из натуральных тканей и употреблять много воды.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова сообщила, что на жаре опасно находиться людям любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, детям и пожилым. Педиатр Дмитрий Ким заявил, что нужно отказаться от спиртных напитков во время жары, передает «Дни.ру».

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Отдых у водоемов помогает легче пережить жару. Таким мнением поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, удобнее всего переждать жару в офисе из-за кондиционеров. «Отдых у водоемов позволяет легче пережить жару. Но следует выбирать для этого утренние часы — до 11.00 или в вечерние — после 17.00, когда солнце не так активно», — сообщил Тяжелькинов на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Его слова передает РИА Новости. Врач отметил, что долгое нахождение под солнцем может спровоцировать солнечный удар и ожоги. По его словам, человек может не сразу заметить изменение своего состояния. Также опасно засыпать под солнцем. Тяжельников подчеркнул, что переждать жару удобно на работе из-за кондиционеров. Он посоветовал часто проветривать помещение, включать вентиляторы, носить одежду из натуральных тканей и употреблять много воды. Ранее терапевт Оксана Пивоварова сообщила, что на жаре опасно находиться людям любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, детям и пожилым. Педиатр Дмитрий Ким заявил, что нужно отказаться от спиртных напитков во время жары, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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