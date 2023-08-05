Врач объяснила, кому опасно находиться на жаре

Врач Пивоварова: гипертоникам лучше не выходить из дома в жару
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, зонтик, пляж, отдых
Взрослым нужно находиться на улице в жару не больше двух часов, считает врач Фото:

На жаре опасно находиться людям любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, детям и пожилым. Об этом заявил терапевт Оксана Пивоварова.

«Аномальная жара особенно опасна для детей, пожилых, людей с обострившимися инфекциями, в первую очередь по линии щитовидки, а также гипертоников и людей с ожирением», — передает News.ru слова Пивоваровой. Она добавила, что зной опасен для курильщиков и тех, кто злоупотребляет алкоголем. В жаркие дни им лучше не выходить из дома.

Пивоварова подчеркивает, что, выходя на улицу в жаркую погоду, стоит надеть головной убор. Также нельзя долго находиться на солнце: взрослым — не дольше двух часов, детям — не более часа под прямыми лучами.

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На жаре опасно находиться людям любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, детям и пожилым. Об этом заявил терапевт Оксана Пивоварова. «Аномальная жара особенно опасна для детей, пожилых, людей с обострившимися инфекциями, в первую очередь по линии щитовидки, а также гипертоников и людей с ожирением», — передает News.ru слова Пивоваровой. Она добавила, что зной опасен для курильщиков и тех, кто злоупотребляет алкоголем. В жаркие дни им лучше не выходить из дома. Пивоварова подчеркивает, что, выходя на улицу в жаркую погоду, стоит надеть головной убор. Также нельзя долго находиться на солнце: взрослым — не дольше двух часов, детям — не более часа под прямыми лучами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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