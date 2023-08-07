Предприятие Роскосмоса из Миасса покажет в Москве макет многоразовой ракеты

07 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Ракета сможет доставлять на орбиту грузы и возвращать обратно Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ ГРЦ имени Макеева из Миасса (Челябинская область), входящее в структуру Роскосмоса, покажет в Москве макет многоразовой ракеты «Корона». Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, презентация состоится на форуме «Армия — 2023». «ГРЦ имени Макеева покажет макет перспективной многоразовой ракеты „Корона“ на форуме „Армия — 2023“. Это полностью многоразовая одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки», — пояснили в Роскосмосе. Ракета будет способна выводить грузы на орбиту, а затем возвращать их обратно. Космонавты смогут использовать «Корону» в качестве транспортного средства при суборбитальных полетах типа «точка — точка». Дальность таких полетов для ракеты не ограничена. В Роскосмосе сообщили, что в настоящий момент ГРЦ имени Макеева занимается подтверждением основных ключевых технологий создания ракеты-носителя. С этой целью привлекаются специалисты головных институтов и предприятий космического ведомства. Как в марте заявляли в Роскосмосе, ракета составит конкуренцию разработкам Илона Маска. Форум «Армия — 2023» пройдет с 14 по 20 августа. Местом проведения мероприятия станет, как и год назад, парк «Патриот» в Кубинке Московской области.

ГРЦ имени Макеева из Миасса (Челябинская область), входящее в структуру Роскосмоса, покажет в Москве макет многоразовой ракеты «Корона». Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, презентация состоится на форуме «Армия — 2023». «ГРЦ имени Макеева покажет макет перспективной многоразовой ракеты „Корона“ на форуме „Армия — 2023“. Это полностью многоразовая одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки», — пояснили в Роскосмосе. Ракета будет способна выводить грузы на орбиту, а затем возвращать их обратно. Космонавты смогут использовать «Корону» в качестве транспортного средства при суборбитальных полетах типа «точка — точка». Дальность таких полетов для ракеты не ограничена. В Роскосмосе сообщили, что в настоящий момент ГРЦ имени Макеева занимается подтверждением основных ключевых технологий создания ракеты-носителя. С этой целью привлекаются специалисты головных институтов и предприятий космического ведомства. Как в марте заявляли в Роскосмосе, ракета составит конкуренцию разработкам Илона Маска. Форум «Армия — 2023» пройдет с 14 по 20 августа. Местом проведения мероприятия станет, как и год назад, парк «Патриот» в Кубинке Московской области.