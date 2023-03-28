Ракету-носитель разрабатывают в ГРЦ «Макеева» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В государственном ракетном центре им. Макеева (ГРЦ) в Миассе (Челябинская область) прошло совещание по вопросу создания многоразовой ракеты «Корона», которая составит конкуренцию разработкам американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В ГРЦ Макеева состоялось установочное совещание по подтверждению ключевых технологий создания многоразовой ракеты „Корона“. В нем принял участие исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Создатели ракеты представили основные сведения по ней, показали проектный облик основных частей. Преимуществами «Короны» станут низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет полной многоразовости системы, высокие темпы пусков. Она сможет не только выводить грузы на орбиту, но и возвращать их. Ракету можно будет дозаправить и отремонтировать на орбите.

Проект ракеты «Корона» был представлен в 2021 году в Екатеринбурге на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Его презентовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В декабре 2022 года в ГРЦ Макеева приступили к созданию двигателя ракеты. Система «Короны» будет полностью многоразовой, тогда как схожая ракета Илона Маска позволяет возвращать на Землю и использовать лишь часть носителя.

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