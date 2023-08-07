Копейск засыпает градом. Видео

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Паводок. Челябинская область, парковка, стоянка, потоп, наводнение, ливень, дождь
Град сопровождается ливнем и ветром Фото:

Копейск, город-спутник Челябинска, 7 августа засыпало градом. Тучи двигаются в сторону Челябинска, сообщает корреспондент URA.RU.

«Копейск заливает дождем. Осадки сопровождаются градом и ветром восточного направления. Тучи двигаются в сторону Челябинска», — передает корреспондент URA.RU.

Синоптики предупредили о непогоде 7 августа. По прогнозам, во второй половине дня начнутся ливни, грозы и местами крупный град. В числе неблагоприятных условий и ураган. В регионе окончание шторма ожидается 8 августа, в Челябинске он продолжится до 9 августа.

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Копейск, город-спутник Челябинска, 7 августа засыпало градом. Тучи двигаются в сторону Челябинска, сообщает корреспондент URA.RU. «Копейск заливает дождем. Осадки сопровождаются градом и ветром восточного направления. Тучи двигаются в сторону Челябинска», — передает корреспондент URA.RU. Синоптики предупредили о непогоде 7 августа. По прогнозам, во второй половине дня начнутся ливни, грозы и местами крупный град. В числе неблагоприятных условий и ураган. В регионе окончание шторма ожидается 8 августа, в Челябинске он продолжится до 9 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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