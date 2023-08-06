Ямальские учителя отправятся изучать Китай

07 августа 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Педагоги пробудут в Китае две недели Фото: Георгий Бергал © URA.RU Из ЯНАО в Китай отправятся 16 учителей общественных и гуманитарных дисциплин, которые лично будут изучать восточную культуру в Поднебесной. Они пробудут там две недели и посетят пять различных городов, о чем рассказали в пресс-службе правительства округа. «Педагоги побывают в пяти городах Китая — Анъяне, Кайфэне, Лояне, Пекине, Чанчуне. Учителя посетят площадь Тяньаньмэнь, Великую Китайскую стену, Храм Неба, ламаистский храм Юнхэгун, храм Конфуция, музей китайской письменности и другие исторические объекты. Ожидает ямальскую делегацию и лекционная часть, а также цикл докладов на тему российско-китайских отношений», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. На второй неделе педагоги побывают в Чанчуньском университете, где китайские профессора помогут включить китайскую компоненту в образовательную программу. Исполняющий обязанности директора Регионального института развития образования Артем Тылик пояснил, каким именно образом были выбраны учителя. «Нашей задачей было отобрать педагогов, способных стать лидерами проекта по развитию востоковедения в образовании Ямала. Ориентировались в первую очередь на результаты в олимпиадном движении, а также итоги конкурсов профессионального мастерства», — передает пресс-служба правительства ЯНАО слова мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО в Китай также отправятся старшеклассники. Там они в течение двух недель будут практиковать знания китайского и английского языков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из ЯНАО в Китай отправятся 16 учителей общественных и гуманитарных дисциплин, которые лично будут изучать восточную культуру в Поднебесной. Они пробудут там две недели и посетят пять различных городов, о чем рассказали в пресс-службе правительства округа. «Педагоги побывают в пяти городах Китая — Анъяне, Кайфэне, Лояне, Пекине, Чанчуне. Учителя посетят площадь Тяньаньмэнь, Великую Китайскую стену, Храм Неба, ламаистский храм Юнхэгун, храм Конфуция, музей китайской письменности и другие исторические объекты. Ожидает ямальскую делегацию и лекционная часть, а также цикл докладов на тему российско-китайских отношений», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. На второй неделе педагоги побывают в Чанчуньском университете, где китайские профессора помогут включить китайскую компоненту в образовательную программу. Исполняющий обязанности директора Регионального института развития образования Артем Тылик пояснил, каким именно образом были выбраны учителя. «Нашей задачей было отобрать педагогов, способных стать лидерами проекта по развитию востоковедения в образовании Ямала. Ориентировались в первую очередь на результаты в олимпиадном движении, а также итоги конкурсов профессионального мастерства», — передает пресс-служба правительства ЯНАО слова мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО в Китай также отправятся старшеклассники. Там они в течение двух недель будут практиковать знания китайского и английского языков.