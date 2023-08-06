Губернатор Шумков недоволен темпами по очистке главной реки Кургана

07 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Работы подрядчиков по расчистке Тобола были раскритикованы губернатором Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что его не устраивает работа подрядчиков по расчистке реки Тобол. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «На расчистку Тобола выводят второй земснаряд. Работы идут, но темпы нас не устраивают. То ли подрядчик расслабился, то ли „гранаты у него не той системы“», — сообщил Шумков. Губернатор попросил подрядчиков вести работу качественнее. После завершения первого этапа расчистки главной реки Кургана, подрядчикам предстоит второй этап в 2024—2025 гг. По словам Шумкова, очищать Тобол, предстоит «вплоть до пляжа „Бабьи пески“».



Ранее URA.RU писало, что Шумков просил сотрудников из Федерального агентства водных ресурсов помочь продолжить расчистку русла реки Тобол. Сметная стоимость проекта второго этапа очистки составила около 240 млн рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что его не устраивает работа подрядчиков по расчистке реки Тобол. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «На расчистку Тобола выводят второй земснаряд. Работы идут, но темпы нас не устраивают. То ли подрядчик расслабился, то ли „гранаты у него не той системы“», — сообщил Шумков. Губернатор попросил подрядчиков вести работу качественнее. После завершения первого этапа расчистки главной реки Кургана, подрядчикам предстоит второй этап в 2024—2025 гг. По словам Шумкова, очищать Тобол, предстоит «вплоть до пляжа „Бабьи пески“». Ранее URA.RU писало, что Шумков просил сотрудников из Федерального агентства водных ресурсов помочь продолжить расчистку русла реки Тобол. Сметная стоимость проекта второго этапа очистки составила около 240 млн рублей.