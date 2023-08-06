06 августа 2023

Губернатор Шумков недоволен темпами по очистке главной реки Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола, тобол, обмеление тобола
Работы подрядчиков по расчистке Тобола были раскритикованы губернатором Курганской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что его не устраивает работа подрядчиков по расчистке реки Тобол. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«На расчистку Тобола выводят второй земснаряд. Работы идут, но темпы нас не устраивают. То ли подрядчик расслабился, то ли „гранаты у него не той системы“», — сообщил Шумков. Губернатор попросил подрядчиков вести работу качественнее.

После завершения первого этапа расчистки главной реки Кургана, подрядчикам предстоит второй этап в 2024—2025 гг. По словам Шумкова, очищать Тобол, предстоит «вплоть до пляжа „Бабьи пески“».

Ранее URA.RU писало, что Шумков просил сотрудников из Федерального агентства водных ресурсов помочь продолжить расчистку русла реки Тобол. Сметная стоимость проекта второго этапа очистки составила около 240 млн рублей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что его не устраивает работа подрядчиков по расчистке реки Тобол. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «На расчистку Тобола выводят второй земснаряд. Работы идут, но темпы нас не устраивают. То ли подрядчик расслабился, то ли „гранаты у него не той системы“», — сообщил Шумков. Губернатор попросил подрядчиков вести работу качественнее. После завершения первого этапа расчистки главной реки Кургана, подрядчикам предстоит второй этап в 2024—2025 гг. По словам Шумкова, очищать Тобол, предстоит «вплоть до пляжа „Бабьи пески“». Ранее URA.RU писало, что Шумков просил сотрудников из Федерального агентства водных ресурсов помочь продолжить расчистку русла реки Тобол. Сметная стоимость проекта второго этапа очистки составила около 240 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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