Губернатор Шумков просит Москву дать 240 миллионов на новую расчистку Тобола

На новый этап расчистки русла Тобола нужно потратить 240 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков вместе с коллегами из правительства Курганской области просят сотрудников Федерального агентства водных ресурсов помочь выделить 240 млн рублей для продолжения расчистки русла реки Тобол. Об этом Шумков 28 июня написал в своем telegram-канале.

«Ведем переговоры с Федеральным агентством водных ресурсов о продолжении очистки русла реки Тобол. Логичным продолжением является второй [этап] — от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Его сметная стоимость уже порядка 240 млн рублей», — сообщил Шумков.

По его словам, деньги на новый этап планируют заложить в федеральный бюджет на период 2024—2025 гг. Шумков напомнил, что в 2023 году будет завершен первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Стоимость проекта составляет почти 100 млн рублей. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель».