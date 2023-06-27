27 июня 2023

Губернатор Шумков просит Москву дать 240 миллионов на новую расчистку Тобола

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, река тобол
На новый этап расчистки русла Тобола нужно потратить 240 млн рублей Фото:

Губернатор Вадим Шумков вместе с коллегами из правительства Курганской области просят сотрудников Федерального агентства водных ресурсов помочь выделить 240 млн рублей для продолжения расчистки русла реки Тобол. Об этом Шумков 28 июня написал в своем telegram-канале.

«Ведем переговоры с Федеральным агентством водных ресурсов о продолжении очистки русла реки Тобол. Логичным продолжением является второй [этап] — от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Его сметная стоимость уже порядка 240 млн рублей», — сообщил Шумков.

По его словам, деньги на новый этап планируют заложить в федеральный бюджет на период 2024—2025 гг. Шумков напомнил, что в 2023 году будет завершен первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Стоимость проекта составляет почти 100 млн рублей. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель».

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Губернатор Вадим Шумков вместе с коллегами из правительства Курганской области просят сотрудников Федерального агентства водных ресурсов помочь выделить 240 млн рублей для продолжения расчистки русла реки Тобол. Об этом Шумков 28 июня написал в своем telegram-канале. «Ведем переговоры с Федеральным агентством водных ресурсов о продолжении очистки русла реки Тобол. Логичным продолжением является второй [этап] — от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Его сметная стоимость уже порядка 240 млн рублей», — сообщил Шумков. По его словам, деньги на новый этап планируют заложить в федеральный бюджет на период 2024—2025 гг. Шумков напомнил, что в 2023 году будет завершен первый этап расчистки русла: от моста через трассу «Иртыш», протяженностью 2,4 км. Стоимость проекта составляет почти 100 млн рублей. Расчисткой русла занимается бывшая компания экс-депутата гордумы Сергея Руденко СМК «Артель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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