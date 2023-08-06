В ЯНАО ищут стоматолога-ортопеда с зарплатой 750 тысяч для работы в Тюмени

В ЯНАО ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату до 750 тысяч рублей. Условием является опыт работы более трех лет и переезд в Тюмень, говорится в объявлении на «Авито».
«Требуется врач стоматолог-ортопед с переездом в Тюмень. Зарплата от 350 до 750 тысяч рублей в месяц. График работы сменный 5/2 — смены утренние, дневные или вечерние. Опыт работы от трех лет», — говорится в сообщении.
Работодатель, в свою очередь, обещает высокий поток клиентов и дружный семейный коллектив. Также сотруднику предоставляют униформу, проживание, медицинскую страховку, зоны отдыха, скидки в компании, подарки детям на праздники.
Ранее сообщалось, что медикам обещают миллионы за работу на Ямале. Им готовы платить 180 тысяч и два миллиона рублей по программе «Земский доктор».
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