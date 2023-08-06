06 августа 2023
05 августа 2023

В ЯНАО ищут стоматолога-ортопеда с зарплатой 750 тысяч для работы в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Стоматолог-ортопед может зарабатывать до 750 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату до 750 тысяч рублей. Условием является опыт работы более трех лет и переезд в Тюмень, говорится в объявлении на «Авито».

«Требуется врач стоматолог-ортопед с переездом в Тюмень. Зарплата от 350 до 750 тысяч рублей в месяц. График работы сменный 5/2 — смены утренние, дневные или вечерние. Опыт работы от трех лет», — говорится в сообщении.

Работодатель, в свою очередь, обещает высокий поток клиентов и дружный семейный коллектив. Также сотруднику предоставляют униформу, проживание, медицинскую страховку, зоны отдыха, скидки в компании, подарки детям на праздники.

Ранее сообщалось, что медикам обещают миллионы за работу на Ямале. Им готовы платить 180 тысяч и два миллиона рублей по программе «Земский доктор».

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В ЯНАО ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату до 750 тысяч рублей. Условием является опыт работы более трех лет и переезд в Тюмень, говорится в объявлении на «Авито». «Требуется врач стоматолог-ортопед с переездом в Тюмень. Зарплата от 350 до 750 тысяч рублей в месяц. График работы сменный 5/2 — смены утренние, дневные или вечерние. Опыт работы от трех лет», — говорится в сообщении. Работодатель, в свою очередь, обещает высокий поток клиентов и дружный семейный коллектив. Также сотруднику предоставляют униформу, проживание, медицинскую страховку, зоны отдыха, скидки в компании, подарки детям на праздники. Ранее сообщалось, что медикам обещают миллионы за работу на Ямале. Им готовы платить 180 тысяч и два миллиона рублей по программе «Земский доктор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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