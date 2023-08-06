06 августа 2023

В тюменских магазинах подорожало разливное пиво

© Служба новостей «URA.RU»
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Крафтовое пиво в пивном баре JAWS SPOT. Екатеринбург, разливное пиво, пивной бар, пивные краны
Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах достигла 150 рублей за литр Фото:

Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах выросла до 150 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей.

«Цены подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, кстати выросли в цене. С начала года, в среднем, на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что к концу года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюмени может вырасти до 170 рублей за литр. «Сейчас этот показатель составляет 140 — 150 рублей за литр. К концу года он может достичь значений в 170 рублей за литр. Тут как будут вести себя поставщики. Все, в принципе, зависит от них», — добавил источник агентства.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах выросла до 150 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. «Цены подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, кстати выросли в цене. С начала года, в среднем, на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что к концу года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюмени может вырасти до 170 рублей за литр. «Сейчас этот показатель составляет 140 — 150 рублей за литр. К концу года он может достичь значений в 170 рублей за литр. Тут как будут вести себя поставщики. Все, в принципе, зависит от них», — добавил источник агентства. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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