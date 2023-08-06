В тюменских магазинах подорожало разливное пиво

Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах выросла до 150 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей.
«Цены подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, кстати выросли в цене. С начала года, в среднем, на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что к концу года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюмени может вырасти до 170 рублей за литр. «Сейчас этот показатель составляет 140 — 150 рублей за литр. К концу года он может достичь значений в 170 рублей за литр. Тут как будут вести себя поставщики. Все, в принципе, зависит от них», — добавил источник агентства.
В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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