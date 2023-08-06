В тюменских магазинах подорожало разливное пиво

07 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах достигла 150 рублей за литр Фото: Александр Мамаев © URA.RU Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах выросла до 150 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. «Цены подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, кстати выросли в цене. С начала года, в среднем, на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что к концу года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюмени может вырасти до 170 рублей за литр. «Сейчас этот показатель составляет 140 — 150 рублей за литр. К концу года он может достичь значений в 170 рублей за литр. Тут как будут вести себя поставщики. Все, в принципе, зависит от них», — добавил источник агентства. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Средняя стоимость разливного пива в тюменских магазинах выросла до 150 рублей за литр. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. «Цены подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, кстати выросли в цене. С начала года, в среднем, на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что к концу года средняя стоимость разливного пива в магазинах Тюмени может вырасти до 170 рублей за литр. «Сейчас этот показатель составляет 140 — 150 рублей за литр. К концу года он может достичь значений в 170 рублей за литр. Тут как будут вести себя поставщики. Все, в принципе, зависит от них», — добавил источник агентства. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.