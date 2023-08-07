Учебники истории с главой про СВО появятся на год позже

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Школьные учебники. Екатеринбург, учебники, история россии
В новых учебниках истории переписаны многие разделы, заявил Владимир Мединский Фото:

Новые учебники по истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года, несмотря на то, что ранее их выпуск планировался на 2023 год. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

«К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы», — передает слова Мединского ТАСС. Он добавил, что в ходе работ по обновлению учебников по истории разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах были полностью переписаны.

По словам помощника президента, новые учебники по истории будут предназначены для учеников 5-9-х классов. Кроме того министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что учебник истории для 10-11-х классов будет стоить 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущей версии.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября 2023 года российские школьники должны были получить новые географические карты и учебники истории. Последняя глава в учебниках будет посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиям. Цель новых учебников по истории состоит в том, чтобы воспитать думающее поколение, которое не будет подвержено влиянию фейков, передает Life.

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Новые учебники по истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года, несмотря на то, что ранее их выпуск планировался на 2023 год. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский. «К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы», — передает слова Мединского ТАСС. Он добавил, что в ходе работ по обновлению учебников по истории разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах были полностью переписаны. По словам помощника президента, новые учебники по истории будут предназначены для учеников 5-9-х классов. Кроме того министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что учебник истории для 10-11-х классов будет стоить 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущей версии. Ранее сообщалось, что к 1 сентября 2023 года российские школьники должны были получить новые географические карты и учебники истории. Последняя глава в учебниках будет посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиям. Цель новых учебников по истории состоит в том, чтобы воспитать думающее поколение, которое не будет подвержено влиянию фейков, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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