Учебники истории с главой про СВО появятся на год позже

07 августа 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В новых учебниках истории переписаны многие разделы, заявил Владимир Мединский Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новые учебники по истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года, несмотря на то, что ранее их выпуск планировался на 2023 год. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский. «К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы», — передает слова Мединского ТАСС. Он добавил, что в ходе работ по обновлению учебников по истории разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах были полностью переписаны. По словам помощника президента, новые учебники по истории будут предназначены для учеников 5-9-х классов. Кроме того министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что учебник истории для 10-11-х классов будет стоить 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущей версии. Ранее сообщалось, что к 1 сентября 2023 года российские школьники должны были получить новые географические карты и учебники истории. Последняя глава в учебниках будет посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиям. Цель новых учебников по истории состоит в том, чтобы воспитать думающее поколение, которое не будет подвержено влиянию фейков, передает Life .

Новые учебники по истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года, несмотря на то, что ранее их выпуск планировался на 2023 год. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский. «К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы», — передает слова Мединского ТАСС. Он добавил, что в ходе работ по обновлению учебников по истории разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах были полностью переписаны. По словам помощника президента, новые учебники по истории будут предназначены для учеников 5-9-х классов. Кроме того министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что учебник истории для 10-11-х классов будет стоить 849 рублей, что на 20% дешевле предыдущей версии. Ранее сообщалось, что к 1 сентября 2023 года российские школьники должны были получить новые географические карты и учебники истории. Последняя глава в учебниках будет посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиям. Цель новых учебников по истории состоит в том, чтобы воспитать думающее поколение, которое не будет подвержено влиянию фейков, передает Life.