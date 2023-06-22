Мединский анонсировал новый учебник истории России с главой про СВО

22 июня 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мединский объяснил, что учебники с новейшей историей России появляются каждый год Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К 1 сентября 2023 года российские школьники получат новые географические карты и учебники истории. Последняя глава в них будет посвящена специальной военной операции и связанными с ней событиями. Об этом URA.RU рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский после открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. «Карты будут новые (c учетом присоединений новых территорий к России в 2022 году — прим.URA.RU), в учебниках последняя глава — СВО. По историко-культурному стандарту много лет назад история преподается до сегодняшнего дня, включая самую новейшую. В соответствии с этими стандартами события будут заканчиваться тем, что успели написать — 2022 годом включительно. Последняя глава будет — специальная военная операция и связанные с нею события, которые происходили в стране», — рассказал Мединский. Он уточнил, что это будут учебники по истории России для 11-х классов. «В этом нет никакой новеллы, так было всегда. Прошлая серия учебников заканчивалась теми событиями, которые были на момент написания тех учебников — Олимпиада, воссоединение с Крымом и так далее», — пояснил чиновник. Владимир Мединский прибыл в Екатеринбурга для участия в мероприятиях по случаю форума городов трудовой доблести. Он присутствовал на открытии стелы в центре города, а также провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания. Помощник главы государства похвалил екатеринбургских педагогов за их профессионализм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К 1 сентября 2023 года российские школьники получат новые географические карты и учебники истории. Последняя глава в них будет посвящена специальной военной операции и связанными с ней событиями. Об этом URA.RU рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский после открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. «Карты будут новые (c учетом присоединений новых территорий к России в 2022 году — прим.URA.RU), в учебниках последняя глава — СВО. По историко-культурному стандарту много лет назад история преподается до сегодняшнего дня, включая самую новейшую. В соответствии с этими стандартами события будут заканчиваться тем, что успели написать — 2022 годом включительно. Последняя глава будет — специальная военная операция и связанные с нею события, которые происходили в стране», — рассказал Мединский. Он уточнил, что это будут учебники по истории России для 11-х классов. «В этом нет никакой новеллы, так было всегда. Прошлая серия учебников заканчивалась теми событиями, которые были на момент написания тех учебников — Олимпиада, воссоединение с Крымом и так далее», — пояснил чиновник. Владимир Мединский прибыл в Екатеринбурга для участия в мероприятиях по случаю форума городов трудовой доблести. Он присутствовал на открытии стелы в центре города, а также провел закрытую встречу с учителями истории и обществознания. Помощник главы государства похвалил екатеринбургских педагогов за их профессионализм.