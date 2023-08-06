В ХМАО двум близким к вице-губернатору Елене Шумаковой пиарщикам прочат руководящие посты. Как сообщил URA.RU инсайдер в окружном правительстве, на позиции директора департамента культуры Шумакова хотела бы видеть Маргариту Козлову — нынешнего руководителя центра «Открытый регион», который занимается проведением соцопросов для окружного правительства, а на посту куратора спорта — Константина Репина, замещавшего замгубернатора на время декрета.
«Обоих претендентов Шумакова считает своими людьми. Поэтому и будет лоббировать их назначения на вакантные должности в окружном правительстве. Оба подали заявки на конкурс», — сообщил инсайдер.
Вице-губернатор в разговоре с журналистом агентства не подтвердила информацию о лобби. Она заявила, что ждет от претендентов соответствия квалификации. «Есть профиль и компетенции, которым должен соответствовать руководитель. Есть квалификационные требования, и комиссия их оценивает. Это руководящая должность, которой соискатель обязан, в первую очередь, соответствовать. Это не пиарщик, не актер и не спортсмен. Прием заявок продолжается до конца сегодняшнего дня. Завтра уже можно будет говорить о претендентах», — прокомментировала Шумакова.
Маргарита Козлова не ответила на звонок журналиста агентства. Константин Репин подтвердил, что отправил заявку на конкурс, причем, сделал это в последний день. «Именно я в свое время пригласил в Югру из Саратова Козлову. Если вдруг мы оба победим, нам будет достаточно комфортно работать в команде», — отметил Репин.
Кроме того, сообщалось о планах на участие еще двух кандидатов — Ксении Илауски (замруководителя Центра народных и художественных промыслов) и замдиректора депспорта Софья Конух, которая, по слухам, пытается занять руководящую должность уже в третий раз. Обе не ответили на звонки журналиста.
Ранее URA.RU писало о том, что в правительство Югры может вернутлься бывший главный пиарщик Константин Репин. Он может возглавить департамент физкультуры и спорта, в котором открыта вакансия директора после отставки прежнего руководителя Сергея Артамонова.
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