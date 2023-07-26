Бывший пиарщик правительства ХМАО планирует громкое возвращение. Инсайд

Экс-глава депсвязей ХМАО Репин рассматривает возможность вернуться в правительство

27 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Константин Репин может вернуться в правительство Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU Бывший исполняющий обязанности и первый заместитель директора департамента общественных и внешних связей Константин Репин, уволившийся из правительства ХМАО в 2020 году, может возглавить департамент физкультуры и спорта, в котором открыта вакансия руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в спортивном истеблишменте округа. «Вице-губернатор Шумакова планирует вернуть в правительство экс-главпиарщика ХМАО. Репин может возглавить департамент физкультуры и спорта, в котором открыта вакансия директора после отставки прежнего руководителя Сергея Артамонова», — сообщает инсайдер. Репин был председателем Молодежного парламента Югры, работал проректором Российского университета спорта, а на пост первого заместителя директора депсвязей ХМАО Репин пришел в 2017 году. Он известен в Югре как инициатор громких пиар-акций (автопробега на «Победах», медиаэкспедиций) и привлек в округ организаторов ряда спортивных мероприятий, например, «X-waters». Какое-то время он исполнял обязанности директора депсвязей, но затем был понижен в должности, а его место заняла Мария Орлова. Репин ушел из правительства в мае 2020 года и уехал из Ханты-Мансийска в Москву, но, по данным инсайдера, уже вернулся в Югру. Для получения должности ему придется пройти несколько этапов проверки, получить одобрение общественности и губернатора Югры Комаровой. В разговоре с корреспондентом агентства экс-чиновник подтвердил, что находится в Югре. Он сообщил, что пока еще не решил, будет ли он подавать документы на конкурс. «Но я не исключаю такой возможности, правда, еще не собрал ни одной бумажки для этого. Почему бы и нет, конкурс открытый, а спорт всегда был частью моей жизни. Принятие окончательного решения в любом случае зависит не от меня. Последнее слово останется за общественностью и профессиональным сообществом, и, конечно же, за губернатором Югры», — прокомментировал Репин. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал конкурс на замещение вакансий директоров департаментов спорта и культуры. Распоряжение о начале отбора подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший исполняющий обязанности и первый заместитель директора департамента общественных и внешних связей Константин Репин, уволившийся из правительства ХМАО в 2020 году, может возглавить департамент физкультуры и спорта, в котором открыта вакансия руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в спортивном истеблишменте округа. «Вице-губернатор Шумакова планирует вернуть в правительство экс-главпиарщика ХМАО. Репин может возглавить департамент физкультуры и спорта, в котором открыта вакансия директора после отставки прежнего руководителя Сергея Артамонова», — сообщает инсайдер. Репин был председателем Молодежного парламента Югры, работал проректором Российского университета спорта, а на пост первого заместителя директора депсвязей ХМАО Репин пришел в 2017 году. Он известен в Югре как инициатор громких пиар-акций (автопробега на «Победах», медиаэкспедиций) и привлек в округ организаторов ряда спортивных мероприятий, например, «X-waters». Какое-то время он исполнял обязанности директора депсвязей, но затем был понижен в должности, а его место заняла Мария Орлова. Репин ушел из правительства в мае 2020 года и уехал из Ханты-Мансийска в Москву, но, по данным инсайдера, уже вернулся в Югру. Для получения должности ему придется пройти несколько этапов проверки, получить одобрение общественности и губернатора Югры Комаровой. В разговоре с корреспондентом агентства экс-чиновник подтвердил, что находится в Югре. Он сообщил, что пока еще не решил, будет ли он подавать документы на конкурс. «Но я не исключаю такой возможности, правда, еще не собрал ни одной бумажки для этого. Почему бы и нет, конкурс открытый, а спорт всегда был частью моей жизни. Принятие окончательного решения в любом случае зависит не от меня. Последнее слово останется за общественностью и профессиональным сообществом, и, конечно же, за губернатором Югры», — прокомментировал Репин. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал конкурс на замещение вакансий директоров департаментов спорта и культуры. Распоряжение о начале отбора подписала губернатор Югры Наталья Комарова.