06 августа 2023

Курганский губернатор сводил детей из ЛНР на хоккейный матч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
Шумков встретился с детьми из ЛНР, отдыхающими в курганских лагерях на хоккейном матче Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сводил детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) на предсезонный турнир по хоккею памяти Николая Парышева и выделил им единовременные денежные выплаты. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«В Ледовом дворце активнее всех за курганскую команду болеют ребятишки из ЛНР, которые отдыхают в наших загородных летних лагерях. Кричалки и плакаты — все как надо», — написал Шумков. Также он сообщил, что было принято решение, кроме рюкзаков с учебными принадлежностями, выделить детям по 10 тысяч рублей на каждого на сборы к школе.

Дети уезжают из Кургана 9 августа. Губернатор переговорили с ними и с сопровождающими и попросил коллег поторопиться с отработкой решения по выплатам.

Ранее URA.RU писало, что около 200 детей из Краснодонского района ЛНР приедут на отдых в летние лагеря Курганской области. Ребят принимали в трех курганских учреждениях с лечебными процедурами и развлекательными мероприятиями.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сводил детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) на предсезонный турнир по хоккею памяти Николая Парышева и выделил им единовременные денежные выплаты. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «В Ледовом дворце активнее всех за курганскую команду болеют ребятишки из ЛНР, которые отдыхают в наших загородных летних лагерях. Кричалки и плакаты — все как надо», — написал Шумков. Также он сообщил, что было принято решение, кроме рюкзаков с учебными принадлежностями, выделить детям по 10 тысяч рублей на каждого на сборы к школе. Дети уезжают из Кургана 9 августа. Губернатор переговорили с ними и с сопровождающими и попросил коллег поторопиться с отработкой решения по выплатам. Ранее URA.RU писало, что около 200 детей из Краснодонского района ЛНР приедут на отдых в летние лагеря Курганской области. Ребят принимали в трех курганских учреждениях с лечебными процедурами и развлекательными мероприятиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...