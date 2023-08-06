Курганский губернатор сводил детей из ЛНР на хоккейный матч

07 августа 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Шумков встретился с детьми из ЛНР, отдыхающими в курганских лагерях на хоккейном матче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сводил детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) на предсезонный турнир по хоккею памяти Николая Парышева и выделил им единовременные денежные выплаты. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «В Ледовом дворце активнее всех за курганскую команду болеют ребятишки из ЛНР, которые отдыхают в наших загородных летних лагерях. Кричалки и плакаты — все как надо», — написал Шумков. Также он сообщил, что было принято решение, кроме рюкзаков с учебными принадлежностями, выделить детям по 10 тысяч рублей на каждого на сборы к школе. Дети уезжают из Кургана 9 августа. Губернатор переговорили с ними и с сопровождающими и попросил коллег поторопиться с отработкой решения по выплатам. Ранее URA.RU писало, что около 200 детей из Краснодонского района ЛНР приедут на отдых в летние лагеря Курганской области. Ребят принимали в трех курганских учреждениях с лечебными процедурами и развлекательными мероприятиями.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сводил детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) на предсезонный турнир по хоккею памяти Николая Парышева и выделил им единовременные денежные выплаты. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «В Ледовом дворце активнее всех за курганскую команду болеют ребятишки из ЛНР, которые отдыхают в наших загородных летних лагерях. Кричалки и плакаты — все как надо», — написал Шумков. Также он сообщил, что было принято решение, кроме рюкзаков с учебными принадлежностями, выделить детям по 10 тысяч рублей на каждого на сборы к школе. Дети уезжают из Кургана 9 августа. Губернатор переговорили с ними и с сопровождающими и попросил коллег поторопиться с отработкой решения по выплатам. Ранее URA.RU писало, что около 200 детей из Краснодонского района ЛНР приедут на отдых в летние лагеря Курганской области. Ребят принимали в трех курганских учреждениях с лечебными процедурами и развлекательными мероприятиями.