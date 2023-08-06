Курганский губернатор сводил детей из ЛНР на хоккейный матч

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сводил детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) на предсезонный турнир по хоккею памяти Николая Парышева и выделил им единовременные денежные выплаты. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.
«В Ледовом дворце активнее всех за курганскую команду болеют ребятишки из ЛНР, которые отдыхают в наших загородных летних лагерях. Кричалки и плакаты — все как надо», — написал Шумков. Также он сообщил, что было принято решение, кроме рюкзаков с учебными принадлежностями, выделить детям по 10 тысяч рублей на каждого на сборы к школе.
Дети уезжают из Кургана 9 августа. Губернатор переговорили с ними и с сопровождающими и попросил коллег поторопиться с отработкой решения по выплатам.
Ранее URA.RU писало, что около 200 детей из Краснодонского района ЛНР приедут на отдых в летние лагеря Курганской области. Ребят принимали в трех курганских учреждениях с лечебными процедурами и развлекательными мероприятиями.
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